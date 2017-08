Istraživači sa Državnog univerziteta u Pennsylvaniji potvrdili su da su bademi veoma korisni u borbi protiv holesterola.

Ilustracija / 24sata.info

Redovnom konzumacijom šake badema dnevno raste nivo "dobrog holesterola", a time se i poboljšava kardiovaskularno zdravlje i to za 19 posto.



Prema studiji objavljenoj prošlog petka u časopisu "Journal of Nutrition", bademi ne samo da utječu na porast HDL-a ili dobrog holesterola, već i poboljšavaju proces prolaska lošeg holesterola (LDL) u jetru.



U periodu od šest sedmica istraživači iz Pennsylvanije pratili su dvije grupe pacijenata sa visokim nivoom lošeg holesterola. Prva grupa je konzumirala 43 grama badema dnevno, što je ekvivalent velikoj šaci tih orašastih plodova, dok su pripadnici druge grupe dobili mafin s bananom.



Na kraju su im izmjerili nivo i funkcionisanje HDL holesterola i uporedili rezultate sa nalazima krvi na početku istraživanja.



"HDL je vrlo mali kada se pusti u cirkulaciju. To je kao vrećica koja polako postaje sve veća i i sfernog oblika jer se hrani holesterolom iz ćelija i tkiva prije nego što se deponuje u jetru", objasnio je dr. Kris Etherton, jedan od autora studije. "Na ovom putovanju čestice HDL-a rastu sve dok ne sazru".



U studiji je naglašeno povećanje zrelih HDL čestica za 19 posto kod članova grupe koja je uzimala bademe. Istovremeno, učesnici sa normalnom tjelesnom težinom bili su u stanju da za 6,4 posto bolje transportuju višak holesterola u jetru.



Bogati magnezijem i kalijem bademi su zdravi i zasitni zbog vlakana i proteina. Deset badema ima oko 100 kalorija.







(Klix.ba)