Slatka paprat (Polypodium vulgare) nije samo beskorisni korov kako većina misli, već ljekovita biljka koja je u tradicionalnoj medicini odavno potvrdila djelotvornost.

Posebno je cijenjena kod stanovnika Alpa. Ljekoviti su, korijen i izdanak se sakupljaju u proljeće i ranu jesen, a cijela biljka tokom cvijetanja od juna do septembra.



Stabljike na kojima je paprat se suše u hladovini, na promaji da bi biljka ostala zelena. Od ljekovitih sastojaka ima eteričnih ulja, glicirhin, masne materije, tanin, skrob, smolu, šećer, velike količine sluzi i saponine koji joj daju slatki ukus.



Listovi su kožasti i perasti, sa duboko urezanim režnjevima koji se prema vrhu skraćuju.



Slatka paprat je veoma je rasprostranjena. Raste u gotovo svim šumama Evrope grupisana na vlažnim i sjenovitim mjestima gdje je kvalitetna zemlja, ali i na mahovinom obraslim brdovitim mjestima, polutrulim panjevima i kamenitim obroncima.



Korijen je čvornovat, debeo, mesnat, u početku slatkastog ukusa, dok kasnije postaje opor i gorak. Raste na površini zemlje kao puzavica, u dužinu do metar. Sakupljen zajedno sa izdankom, prvo se očisti, a zatim suši na umjerenoj temperaturi. Da bi u liječenju ispoljila puno dejstvo, biljka bi trebalo da bude stara najmanje četiri godine. Da bi se sačuvala na duži rok, usitnjena se pakuje u tamne staklene tegle i dobro zatvori.



Slatka paprat se u vidu čaja koristi za liječenje prehlade, kašlja, promuklosti, alergija, duševnih bolesti. Pospješuje apetit, kao i izlučivanje žuči i urina. Poklonici narodne medicine je preporučuju i za liječenje pluća, početnog oblika tuberkuloze, otečene slezene, tegoba u žučnoj kesi, bolesti jetre, želuca i bubrega. Melem je za rane i ispucalu kožu.



Veoma je uvažavaju i kao lijek protiv reume, za šta se najčešće preporučuje kupka. Trudnicama se čaj od slatke paprati ne preporučuje jer može da izazove pobačaj.



Narodni recepti



Alergije: Čaj pomaže kod svih vrste alergija, tvrde travari. Sprema se tako što kašiku isjeckane slatke paprati prokuvate u 200 mililitara vode, ostavite da se malo prohladi, procijedite i po želji zasladite medom. Da bi došlo do poboljšanja, pije se najmanje dvije nedjelje tri puta dnevno.



Univerzalni tonik: Ne kuha se, već se puna kašika usitnjenog korijena potopi u 500 ml vode i ostavi da odstoji osam časova. Potom se procedi i tečnost ostavi, a procijeđeni ostatak opet popari sa vrelom vodom. Ostavi da odstoji jedan sat, ponovo procijedi i pomiješa sa tečnošću iz prvog cijeđenja. Ova čajna mješavina se pije polako tokom dana, u malim gutljajima.



Kupka za reumu



Dvije šake svježih listova paprati se potope u kadu sa vodom, pa lezite ako reumu imate u cijelom tijelu. Nakon boravka u kupki od 20-ak minuta, potrebno je mirovanje u krevetu. Prije nego što legnete, na čaršav stavite suhe listove paprati koji i tako pomažu kod reume i bolova u kičmi. Da bi biljka djelovala efikasno, mora češće da se mijenja. Ukoliko imate reumatske probleme na rukama i nogama, kupku možete da napravite u manjoj kadici i potopite određeni dio tijela.







