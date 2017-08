Američki naučnici utvrdili su da je vitamin C veoma efikasan u borbi protiv leukemije. Studija je objavljena u časopisu "Sel", piše "Nju sajentist".

Stručnjaci su otkrili da vitamin C vraća aktivnost TET2 gena u leukocite, što je, u slučaju leukemije, inhibirano za oko polovinu u odnosu na fiziološki normalni nivo. Upravo ova patologija TET2 je jedan od glavnih faktora koji dozvoljava razmnožavanje kancerogenih ćelija.



Do ovih rezultata naučnici su došli vršeći eksperimente na miševima. Glodarima su, u trajanju od 24 nedjelje, davali visoke doze vitamina C. Po okončanju eksperimenta, u kontrolnoj grupi u kojoj životinje nisu dobijale vitamin, utvrđen je tri puta veći broj slučajeva abnormalne koncentracije leukocita u krvi, što je jedna od prvih naznaka ranih stadijuma leukemije.



Eksperti, međutim, smatraju da bi se ovaj način borbe sa bolešću veoma teško primjenio na ljude, s obzirom na to da su glodari dobijali srazmjerno visoke doze vitamina C — po 100 miligrama po injekciji (što je ekvivalent dvije pomorandže). Odrasla osoba bi trebalo da uzme i do tri hiljade puta veću dozu, i to intravenozno, prenosi RTRS.



