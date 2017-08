Kelj je bogat vitaminom A zbog čega je idealna namirnica za održavanje zdravlja štitnjače, najvažnije žlijezde u tijelu koja utječe na rad svih drugih organa.

Dodate li kelju još neke namirnice dobit ćete mega zdravu salatu, odnosno energetsku 'bombu' koja pridonosi normalnom radu štitnjače, prenosi Zadovoljna.hr.



Sastojci za salatu od kelja:

- 1 žličica meda

- 1 grm kelja (narezan)

- 1 avokado narezan na kockice

- 1 žličica morske soli



- 1 i pol žlica limunova soka

- pola do 1 žlice pahuljica od morskih algi

- ¼ šalice naribane mrkve

- ¼ šalice tahinija

- ¼ šalice prženih sjemenki suncokreta

- ¼ šalice maslinovog ulja

- ¼ šalice vode

- ¼ šalice grožđica (po želji)



Priprema:

1. Pomiješajte med, maslinovo ulje, limunov sok, tahini i sol i miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu, odnosno preljev za salatu.



2. U posudu stavite kelj, mrkvu i pahuljice od algi. Prelijte prethodno napravljenim dressingom te ostavite da odstoji najmanje jedan sat. Zatim dodajte avokado, sjemenke suncokreta i grožđice.



Savjet: Salatu preko noći možete držati u hladnjaku. Kelj će omekšati, a i što se duže marinira to će bolje upiti limunov sok. Količina je dovoljna za 3 do 4 porcije.



