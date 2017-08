Nesnosne vrućine mnogo su izdržljivije u vodi, a ukoliko ovoga ljeta želite da se "zategnete", plivanje je aktivnost koja može da vam pomogne u tome.

Prvo pitanje koje morate da postavite sebi nakon kupanja jeste da li ste gladni. Ukoliko je odgovor potvrdan, vi ste od onih srećnika kojima tijelo pozitivno reaguje na vodu kao sredinu za vježbanje. Voda pojačava apetit zato što se u njoj tijelo rashlađuje, pa traži zaštitu u hrani. Zato se potrudite da ne pretjerate nakon kupanja i uništite napredak koji ste postigli morskim aktivnostima.



Važno je znati da žene troše manje kalorija od muškaraca zbog većeg procenta masnog tkiva koje im povećava "plovnost", a isto tako manje iskusni plivači troše više zbog većega truda koji ulažu da ostanu na površini. Potrošnja kalorija za prosječnog plivača je 7,5 kalorija u minutu, pa prije početka aktivnosti pokušajte da izračunate koliko ste zapravo potrošili. Najčešće, prvi problem nastaje upravo kod pogrešne kalkulacije potrošnje kalorija, pa se potrudite da ostanete unutar granica dnevnoga unosa.



Savjeti koje bi trebalo da slijediti ukoliko želite da se "utegnete" i da se riješite suvišnih kilograma prilično su jednostavni. Stručnjaci često upozoravaju na neke mane horizontalnog plivanja (naročito prsnog stila), pa preporučuju vertikalne vježbe u moru. Pokušajte da vježbe koje biste izvodili kod kuće radite u moru, ali povećajte broj i slijedite uputstva.



Osim toga, preporučuje se i često mijenjanje stilova zbog elastičnosti kičme. Plivajući u vertikalnim pozicijama povećavamo vensku i limfnu cirkulaciju, što je jako poželjno za sve organske funkcije. To su veoma bitne funkcije tijela, vrlo često preslabo rade, a svakodnevno čiste naš organizam od otpadnih sastojaka, toksina, virusa, bakterija, i pomažu boljem protoku energije, a najbolje ih možete pokrenuti upravo u vodi.



Jedna od najkorisnijih vježbi u vodi je obično hodanje umjerenim tempom dvadesetak minuta u dubini od kukova do ramena. Ruke simuliraju zamahe pri hodu zato što dodatno grabe vodu ispred tijela. Na taj način svaki mišić na tijelu radi, zglobovi se podmazuju, ali bez opterećenja, a još uz sve to efekt hidromasaže djeluje na povećanje površinske cirkulacije i smanjenje celulita.







