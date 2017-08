Voda je najzdravije piće. To je ono što nas uče još od malih nogu, a neprestano nas na to podsjećaju nutricionisti, dijetetičari, ljekari ali i kozmetičari.

Uglavnom nam preporučuju najmanje dvije litre vode dnevno. Međutim, u posljednje vrijeme postoji tendencija da se sruši mit o famoznih osam čaša vode, jer je nekim ljudima potrebno manje, a nekima više. Uprkos tome, brojne studije pokazuju da je polovina svjetske populacije žedna.



Evo nekoliko razloga zašto je dobro da vodu uvijek imate pri ruci.



Obezbjeđuje balans tečnosti



Voda čini 70% ljudskog tijela. Ona je neophodna za obavljanje svih vitalnih funkcija, od prenosa nutrijenata do varenja hrane i regulisanja rada crijeva. Održavanjem ravnoteže tjelesnih tečnosti pomažemo svom tijelu da normalno funkcioniše.



Podstiče rad bubrega



Uloga bubrega je izbacivanje nepotrebnih materija iz organizma. Za naše tijelo je isto toliko važno da se oslobodi onoga što mu ne treba i što ne može da koristi, koliko mu je bitno da dobije ono što mu je potrebno. Da bi bubrezi mogli da rade normalno, neophodna im je voda.



Manje ćete se zamarati



Malaksalost može biti znak dehidratacije. Zato, ako želite da se oporavite i da nadoknadite izgubljenu snagu, bolje je da popijete čašu vode umjesto šoljicu kafe.



Sjajnija koža i kosa



Pravilna hidratacija se vidi po izgledu kože koja je glatka, a bore manje primjetne. Osim toga, izlučivanjem toksina koji podstiču stvaranje mrlja, fleka i drugih promjena, ten dobija mladalački izgled i svježinu. Dobra hidratacija odražava se i na stanje kose.



Koncentracija i raspoloženje



Voda doprinosi adekvatnom prenosu impulsa tako da mozak i nervni sistem mogu pravilno da rade. Ako tijelu date dovoljnu količinu vode, moći ćete da ostanete skoncentrisani i budni. Poznati simptomi dehidratacije su pospanost i rasijanost, ali i loše raspoloženje. Zato vam, vjerovali ili ne, jedna čaša vode može popraviti raspoloženje.



Više energije



Sportistima je poznato da je za uspješnu utakmicu ili trening voda neophodna. Što se više znojite, izbacujete više tečnosti, a kada do toga dođe, javljaju se zamor i grčevi u mišićima. Konzumiranjem dovoljne količine vode, obezbijedićete mišićima dodatnu efikasnost i energiju.



Sprečavanje zatvora



Da bi održalo potrebnu hidrataciju svih organa, naše telo uzima vodu iz mogućih izvora, a među njima je i hrana koju jedemo. Neugodna posljedica toga može biti zatvor. Kada pijete dovoljno vode, dajete tijelu novi izvor, dok hrana ostaje dovoljno meka da bi bila brzo prerađena, a ostaci lako izbačeni.



Sprečavanje i neutralisanje glavobolje



U nekim slučajevima glavobolja je posljedica nedostatka vode u organizmu. Unošenjem više vode u organizam smanjujemo bol jer voda pokreće limfni sistem. To je mreža cjevčica, čvorova, krvnih sudova i tečnosti koja odnosi otpad iz tkiva. Limfnom sistemu je potrebna voda da bi normalno funkcionisao. Stoga, umjesto analgetika odlučite se za čašu hladne vode, piše Ženski magazin.

