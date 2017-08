Kada je u pitanju prehrana, u svemu treba biti umjeren, a pogotovo u konzumaciji namirnica koje nisu dobre za naše zdravlje ako se koriste u velikim količinama.

Ilustracija / 24sata.info

Prema brojnim istraživanjima, dnevno se pojede čak tri puta više soli od dozvoljene količine, a to uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme. Naime, upravo je sol (uz šećer i bijelo brašno) po mišljenju većine medicinskih stručnjaka najveći neprijatelj našeg zdravlja ako se konzumira u prevelikim količinama. U nastavku pročitajte znakove koji ukazuju upravo na to da je sol previše zastupljena na vašem jelovniku, prenosi Zadovoljna.hr.



1. Imate problema s bubrezima



Natrij utječe i na funkciju bubrega, a previše soli i natrija uzrokuje stvaranje bubrežnog kamenca. Stručnjaci kažu da bi osobe koje imaju problema s bubrezima unos soli trebale ograničiti na maksimalno jednu žličicu dnevno, a ovisno o težini zdravstvenih problema, količina bi trebala biti još manja.



2. Odjednom se osjećate napuhnuto i natečeno



Samo jedan dan pretjerivanja s unosom soli može uzrokovati edeme kod osoba koje imaju usporen organizam ili zdravstvene probleme. Edem je oticanje tkiva koje nastaje zbog nakupljanja tekućine, a njega može uzrokovati prevelik unos natrija koji se nalazi u soli.



3. Često vas ulovi žeđ



Hrana s visokim udjelom natrija (čips, umaci, pizze i slično) utjecat će na balans u vašem organizmu i učiniti vas žednima. Kada jedete ovakve namirnice, pokušajte popiti što više vode kako biste organizmu dali ono za čime žudi u tom trenutku – tekućinu. Ako je osjećaj žeđi neutaživ, onda potražite savjet liječnika jer je to jedan od tihih simptoma dijabetesa.



4. Imate visok tlak



Prevelik unos soli loše utječe na zdravlje našeg srca i krvnih žila, a jedna je od posljedica i povišen krvni tlak. Prema mnogim istraživanjima, Hrvati jedu i do tri puta više soli dnevno od preporučene količine.



SAVJET: Stručnjaci kažu da dnevno ne bismo smjeli jesti više od 5 grama soli (količina koja stane u jednu čajnu žlicu), a unos natrija ne bi smio iznositi više od 2 grama. Kada solite jelo, radite to prstima, a ne soljenkom jer tako lakše kontrolirate količinu koju ćete dodati u hranu.



(24sata.info)