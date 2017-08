Postoji nekoliko načina da se riješite nadutosti i osjetite ogromno olakšanje. Osim toga, smanjićete obim struka za nekoliko centimetara. Za to postoji šest načina, prenosi Daily mail.

Ilustracija / 24sata.info

1. Izbjegavajte hranu koja nadima



Suzdržite se od mahunarki, luka, brokolija, kupusa i ostale hrane koja izaziva nadutost. Umesto toga jedite jabuke, kruške i dinje jer su bogate pektinom koji ima blagotvorno dejstvo na varenje. Banane, kivi i jagode takođe su dobar izbor, s obzirom na to da sadrže visoke nivoe kalijuma koji deluje kao diuretik i povećava količinu soli u mokraći. To je dobra vijest, jer višak soli može da izazove zadržavanje vode u tankom crijevu.



2. Izbjegavajte žvakaće gume



Gume za žvakanje sadrže ksilitol, sorbitol ili manitol, koji povećavaju proizvodnju gasova u digestivnom traktu.



3. Smanjite unos mliječnih proizvoda



Јedan od glavnih simptoma netolerancije na laktozu je nadutost. Postoji mnogo alternativa mliječnim proizvodima poput pirinčanog ili kokosovog mleka. Smanjite i količinu proizvoda od pšenice.



4. Uzimajte probiotike



Odlični su ne samo za varenje (smanjuju proizvodnju gasova i regulišu bakterijsku neravnotežu u crijevima), već i za poboljšanje raspoloženja i podsticanje imuniteta.



5. Opustite se



Stres uzrokuje povišenu proizvodnju kortizola i adrenalina, što može da dovede do nadutosti.



6. Ne pričajte dok jedete



Gutanje vazduha uzrokuje nadutost.





(24sata.info)