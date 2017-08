Ovi mirišljavi plodovi sadrže jedinstveni fitonutrijent, kao i neohlorogensku i hlorogensku kiselinu, koji pripadaju porodici fenola.

Šljive su bogate vitaminom C i E, betakarotenom, kalijumom.



Srbija je zemlja šljiva, a baš one se nalaze na vrhu liste najjačih antioksidanasa, barem kada je riječ o voću. Najzdravije su kada se jedu svježe, ali ni u suvom ili kuvanom obliku ne gube mnogo na ljekovitosti.



Čak i sušene imaju dva puta više antioksidativnih svojstava od ostalog suvog voća, pa se preporučuju u svakodnevnoj ishrani. Stručnjaci savejtuju da se dan započne kombinacijom isjeckanih šljiva, žitarica, jogurta i meda.



Ovi mirišljavi plodovi sadrže jedinstveni fitonutrijent, kao i neohlorogensku i hlorogensku kiselinu, koji pripadaju porodici fenola.



Šljive su bogate vitaminom C i E, betakarotenom, kalijumom, magnezijumom, fosforom, gvožđem i dijetetskim vlaknima koja pomažu kod snižavanja holesterola u krvi i regulišu opstipaciju.



Ako imate dilemu pri kupovini, treba da znate da su čvrste, sa peteljkom i malo zamagljenom površinom najbolji izbor.







(24sata.info)