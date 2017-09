Opće je poznato da je šećer veliki neprijatelj našeg organizma, ali ako je vjerovati zdravstvenim profesionalcima soja je mnogo opasnija i ima tendenciju da uzme primat šećeru.

Soja je biljka mahunarka visoke hranjive vrijednosti koja se uzgaja širom svijeta i koja je prisutna u većini današnjih prerađevina. Možete je pronaći u 60 do 70 posto proizvoda u svim supermarketima, a njena upotreba je široko rasprostranjena u restoranima brze hrane. Dobar je izvor vlakana i bjelančevina, ali ljudi je sve češće izbacuju iz prehrane.



Glumica Blake Lively je prošle godine rekla da će izbaciti soju iz ishrane kako bi bila u formi za ulogu u filmu "The Shallows".



"Jednom kada izbacite soju shvatit ćete da više ne jedete prerađenu hranu. U osnovi je to ono što sam ja uradila. Iako izgleda kao da je lako izbaciti iz prehrane, jednom kad odlučite uraditi to vidjet ćete da nije jer se soja nalazi u svemu što jedete. Soja je prisutna čak i u zdravoj, organskoj hrani", rekla je Lively.



Inače, soja može djelovati poput estrogena što uzrokuje hormonalne poremećaje, gubitak težine, nadutost i zadržavanje vode u organizmu.



S druge strane, brojni nutricionisti i dalje navode brojne zdravstvene prednosti soje. Oni podsjećaju da ljudi u Aziji koji važe za jednu od najzdravijih svjetskih populacija godinama jedu soju.



"U biti, za svaku studiju koja pokazuje štetnosti ili hormonske poremećaje koje uzrokuje soja, tu je i studija koja pokazuje koristi", rekao je nutricionista Rhiannon Lambert za Independent poručujući kako je, kao i za sve, umjerenost ključna.







(Klix.ba)