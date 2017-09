Profesor Jirgen Vorman vjeruje da nas četiri do pet šoljica kafe dnevno može zaštititi od karcinoma jetre, dijabetesa i demencije.

Ilustracija / 24sata.info

On je, na osnovu najnovijih istraživanja, razbio stari mit i podijelio korisne informacije o kafi.



Zdrava pića



Veliki broj studija dokazao je da kafa ima dobar uticaj na zdravlje, objasnio je nutricionista i istraživač Jirgen Vorman za "Sputnjik". Prema njegovim riječima, kafa smanjuje rizik od oboljenja jetre, dijabetesa i različitih oblika demencije.



Vorman je rekao da kafa sadrži razne korisne elemente.



"Svakako, svi znaju za kofein koji je vrlo aktivna supstanca, ali kafa takođe sadrži i druge supstance koje djeluju kao takozvani antioksidanti, a koji nas mogu zaštititi od različitih negativnih faktora", istakao je istraživač, pozivajući se na nekoliko nedavno sprovedenih studija.



"Nedavna istraživanja u okviru ove oblasti pokazala su da je zaštitni efekt idealan za one koji konzumiraju četiri do pet šoljica kafe dnevno", rekao je on, dodavši da je kafa još bolja i zdravija od čaja. Istovremeno,



Vorman upozorava da ne treba piti previše kafe, jer dobri efekti pića postepeno nestaju uz veću potrošnju.



Visok krvni pritisak vezan za kafu je mit



Mnogi ljudi misle da redovna konzumacija kafe dovodi do visokog krvnog pritiska, problema sa krvnim sudovima i na kraju rezultira srčanim udarom.



Međutim, Vorman vjeruje da se uz redovno konzumiranje kafe ljudsko tijelo navikava na kofein.



"Dobro je poznato da kafa sadrži kofein koji brzo dovodi do blago povećanog krvnog pritiska, drugim riječima, osobi koja ispija svoju prvu šoljicu kafe skače pritisak, jer tijelo još uvijek ne poznaje ovu supstancu. Ali ako redovno pijete kafu, ovaj efekat nestaje. U dugoročnoj perspektivi kafa štiti od bolesti kardiovaskularnog sistema", istakao je istraživač, prenosi Sputnik.



Ograničenja za trudnice i djecu



Istovremeno, stručnjak je primjetio da trudnice ne bi trebalo da piju više od tri šolje kafe dnevno, dok bi djeca mlađa od 14 godina trebalo u potpunosti da se uzdrže od konzumiranja pića.



"Sposobnost dječijeg organizma da obradi kofein je mnogo manja nego kod odraslih", istakao je stručnjak.



Međutim, naglasio je da je kafa dobra za starije ljude, jer njeno redovno konzumiranje smanjuje rizik od demencije.



(24sata.info)