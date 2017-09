Odspavati samo nekoliko minuta dnevno pomoći će vam da “napunite baterije” i nastavite svježi kroz dan.

Odmaranje tijela i uma ključno je za naš izgled i dobar osjećaj. S vremena na vrijeme – stil života i akumulirani stres koji fizički utiče na nas, šalje nam signale da malo usporimo i odmorimo na trenutak. Nisu Španci ludi što njeguju svakodnevnu popodnevnu siestu kako bi tokom dana povratili energiju. Neko ima vremena za nju, a neko nažalost nema.



No, one dane kada vam se ukaže prilika, iskoristite za napajanje novom energijom, a za to vam nije potrebno više od 20 minuta dnevno. Um i tijelo će nam biti zahvalni i bićemo ponovo motivisani za nastavak uobičajene dnevne rutine. Bez obzira na to što se ne može uporediti s 8 sati spavanja u kojem se tijelo potpuno regeneriše, dobar je način da se isključimo i odmorimo. Jedina stvar na koju treba pripaziti je navijanje sata kako se 20 minuta ne bi prolongiralo na koji sat dubokog sna.



Sad kad sve znate, isključite se poslije ručka i uživajte u kratkom popodnevnom odmoru. Niko vam to neće zamjeriti, a tijelo će vam biti zahvalno.







(24sata.info)