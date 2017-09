Uskoro bi se PTSP (posttraumatski stresni poremećaj) mogao dijagnosticirati jednostavnim krvnim pretragama, prenose mediji.

Naučnici sa Univerziteta u Maastrichtu u Holandiji su u svojim istraživanjima otkrili genetske promjene kod vojnika koji su se vratili iz Afganistana.



Naime, naučnici su pronašli promjene u mikroRNK molekulama koje regulišu aktivnost gena za razliku od DNK koje pišu genetske kodove za razne funkcije u tijelu.



U istraživanju je učestvovalo osam veterana kood kojih su pronađene razlike u 40 mikroRNK u usporedbi s vojnicima koji nisu sudjelovali u borbama. Kod tih vojnika su pronađene razlike u samo 27 molekula. MikroRNK može cirkulirati po ljudskom tijelu i može se otkriti u krvi. To znači da bi pretraga krvi mogla otkriti abnormalnosti.



PTSP može nastati zbog zastrašujućih ili stresnih događaja koji mogu uzrokovati nesanicu, noćne more, depresiju ili osjećaj krivnje. Sve do sada se dijagnosticirao nakon što bi sami bolesnici prijavili svoje simptome. Mnogim ljudima je to bilo jako teško, posebno kada se radilo o pripadnicima vojske.



Voditelj studije dr. Laurence de Nijs kaže kako većina negativnih iskustava ne ostavlja negativne psihološke posljedice.



"Međutim, ljudi koji dožive strašan stres ili traumu, ne mogu ih se lako riješiti. Zbog toga nastaje PTSP", dodao je.



PTSP se ne javlja samo kod vojnika, već se može razviti i zbog spolnog zlostavljanja, prometnih nesreća ili terorističkih napada. On se može pojaviti sedmicama, mjesecima pa čak i godinama nakon traumatskog događaja.



PTSP pogađa 1 od 3 osobe koje su doživjele traumu, ali naučnici još uvijek ne mogu utvrditi zašto se kod nekih osoba PTSP pojavljuje, a kod nekih ne. Ono zbog čega je važno što ranije prepoznati i početi liječiti ovaj poremećaj jest činjenica da osobe koje pate od PTSP-a često počine samoubojstvo jer ne vide izlaz iz svoje situacije.

(FENA)