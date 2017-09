Šta god tokom života pojedemo i popijemo prolazi kroz našu jetru. Upravo zbog toga ovaj organ trpi i upija sve naše loše prehrambene navike i svojim radom štiti naše tijelo. Želite li učiniti dobru stvar za svoje tijelo, a time i za svoju jetru doznajte kako je održati zdravom i čime je 'očistiti'.

Masna i pržena hrana, nezdrava pića, alkohol i lijekovi glavni su neprijatelji naše jetre koja u tijelu ima funkciju filtera koji čisti organizam od štetnih sastojaka. No upravo zbog teškog posla koji obavlja, jetra može biti vrlo opterećena što može uzrokovati zdravstvene probleme.



S obzirom na to da jetra nije povezana s našim živčanim sustavom bolesna jetra nas neće boljeti te je time bolest vrlo teško otkriti. No dobra vijest je ta što se jetra regenerira i gotovo svaka šteta se može popraviti.



NAMIRNICE KOJE ČISTI JETRU:



1. Češnjak - potiče stvaranje enzima koji pomažu tijelu izbaciti toksine.



2. Citrusi - bogati vitaminom C citrusi su snažan antioksidans koji pomaže jetri da brže apsorbira štetne tvari.



3. Cvekla i mrkva - obje su bogate flavonoidima i beta karotenom. Stimuliraju jetru i poboljšavaju njezin rad.



4. Zeleni čaj - sastojak katehin kojim je ovaj čaj bogat snažan je antioksidans koji čisti organizam.



5. Zeleno lisnato povrće - špinat, kelj, blitvu i salata repuni su klorofila te su vrlo učinkoviti u neutraliziranju i izbacivcanju toksina iz krvnog sustava.



6. Ananas - prepun je vitamina C te djeluje kao prirodni duiretik koji tijelo oslobađa od toksina.



7. Menta - lišće metvice bogato je flavanoidima koji djeluju kao snažan antioksidans.



8. Đumbir - vrlo moćan antioksidans koji ubrzava metabolizam pomaže kod izbacivanja masnoće iz tijela.



9. Orasi - sadrže velike količine omega-3 masnih kiselina te amino kiselina koje ubrzavaju proces detoksikacije.



10. Kupus - baš poput brokule i cvjetače, kupus snažno djeluje na enzime jetre koji reguliraju i ubrzavaju njezin rad.



