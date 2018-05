Rak jajnika naziva se i tihi ubica jer ga je teško dijagnostifikovati. Ova vrsta raka jedna je od najpodlijih upravo zato što se rani simptomi mogu lako zamijeniti sa nekim bezopasnim stanjima.

Ilustracija / 24sata.info

Magazin Health zamolio je četiri žene iz američkog Nacionalnog udruženja za borbu protiv raka jajnika da im opišu svoje prve simptome:



1. Krvarenje



"U mom slučaju menstrualni ciklus mi je počinjao svake dvije nedjelje", priča Šeril Njumen kojoj je rak dijagnostifikovan u 53. godini.



"Već sam ušla u menopauzu i nisam više imala menstruaciju. Međutim, kako sam se vratila dva puta mjesečno, znala sam da nešto nije u redu."



2. Nadutost



"Stomak mi je stalno bio nadut i nikako nisam mogla toga da se riješim. Ignorisala sam to jer sam mislila da je do moje nezdrave ishrane ili menstruacije, ali kako nadutost nikako nije prolazila, otišla sam kod ljekara", priča Šeril koja danas ima 55 godina.



3. Gubitak apetita



"Sjećam se da sam nakon nekoliko zalogaja već bila puna. Sve bi me brzo zasitilo", priča Kimberli Singleton, kojoj je dijagnostifikovan rak jajnika u 32. godini.



"Naručivala sam samo salatu i već na pola sam bila sita", dodaje ona.



4. Grčevi



"U početku mi se činilo da se radi o menstrualnim tegobama", priča Šeril.



"Nije lako prepoznati simptome raka jajnika", dodaje Alisija Delario (54) koja je to iskusila na svojoj koži.



5. Bol u leđima



"Dolazila bih kući s nevjerovatnim bolovima u leđima. Nisam mogla da sjedim, nisam mogla da stojim, nisam mogla ni da spavam", priča Šeril.



Bol u leđima je primijetila i Kimberli: "Stalno sam uzimala lijekove. Bol je bio jako intenzivna u donjem dijelu leđa."



"Većina ljudi u nekom periodu života ima problema sa leđima, ali je ključno što u slučaju raka jajnika bol nikako ne prolazi. Pogotovo ako nije povezana ni sa kakvom fizičkom aktivnošću koja je mogla da utiče na bolna leđa", kaže doktorka Marlin Mejers.



6. Problemi sa disanjem



"Osećala sam pritisak u plućima, ali tada je rak već bio uznapredovao do 3. ili 4. stadijuma", priča Šeril. Prisjeća se da joj je bilo teško da diše, pogotovo dok je ležala, piše Index.hr.



7. "WC problemi"



"Stalno sam imala potrebu da mokrim. Nisam mogla da izdržim ni cijeli poslovni sastanak. To je baš bilo neprijatno", priča Kimberli.



"Nijedan od ovih simptoma nije usporio moj život. I dalje sam trčala, šetala psa, igrala se sa svojom sedmogodišnjom djevojčicom. Da nije bilo simptoma konstantne potrebe za odlaskom u wc, vjerovatno još dugo ne bih otišla dok doktora", priča Alisija.





(NN)