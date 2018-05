Kopriva je zeljasta biljka kojoj odgovara hranjivo zemljište. Bogata je ljekovitim tvarima i pomaže pri mnogim tegobama, ali trebate biti posebno pažljivi kada je berete.

Foto: NN

Listovi koprive su duguljasti od 3-15 centimetara, a biljka može narasti do metar u visinu. Listovi rastu jedan do drugog i nazubljeni su, pa je potrebno biti vrlo pažljiv pri branju. Osim toga, listovi i stabljika su obrasli dužim dlakama punim kiseline koja peče i žari kožu.



Kako brati koprivu?



Kopriva se bere u proljeće i u jesen. Najljekovitiji su mladi listovi od kojih se najčešće i pravi sok od koprive, sirupi, tinkture i ulja od koprive.



Najčešće raste u nizinama, a najviše je ima na zapuštenim mjestima, oko naselja i kraj puteva. Specifična je po tome da raste u grmovima.



Ljekovitost soka od koprive



Kopriva je ljekovita u svim svojim dijelovima – mogu se koristiti stabljika, lišće, korijen i cvijet. Prirodni sok od koprive najbolji je lijek za čišćenje i poboljšanje krvi.



Sok od koprive pomaže pri reguliranju visokog šećera u krvi. Pozitivno djeluje na rad crijeva i poboljšava cijelu probavu. Liječi urinarne infekcije i koristi se kao biljka za čišćenje organizma.



Napici od koprive kao što su čaj i sok od koprive postižu pozitivne rezultate kod:



bolesti jetre

problema sa želučanom kiselinom

poremećaja sna

tumora slezene

grčeva u želucu i nadutosti

čireva na želucu

bolesti pluća

uvećanja prostate

anemije





Prirodni recept za sok od koprive



Sok od koprive za anemiju je čest prirodni lijek koji ćete dobiti kao prijedlog i od svog liječnika.



Potrebni sastojci



1 litra pročišćene vode

400 grama mladih listova koprive

7 limuna

800 grama smeđeg šećera ili stevie

5 žlica meda



Priprema



Prvo dobro operite listove koprive. Ulijte vodu u posudu s 5 narezanih limuna. Vodu, koprivu i limune ostavite tako poklopljene 24 sata. Idući dan dobro izgnječite sve sastojke pa procijedite. Iscjedite dva limuna i dodajte ih tekućinu zajedno sa šećerom ili stevijom.



Stavite smjesu na vatru i zakuhajte do vrenja. Ostavite da vrije 5 minuta i miješajte bez prestanka.



Uklonite pjenu s površine. Pustite da se smjesa ohladi pa dodajte med i to neposredno prije nego ulijete tekućinu u flaše. Flaše dobro zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.



Domaći sirup ima rok trajanja šest mjeseci.





(NN)