Ukoliko nista zadovoljni svojom kožom i imate problema s aknama, ali ne želite ovisiti o kremama, jedno povrće može pomoći, a to je paradajz.

Paradajz može riješiti brojne probleme s kožom, bez obzira da li se radi o aknama, porama, opekotinama od sunca ili koži koja izgleda umorno.



Osim dobrog okusa, paradajz čini kožu zdravom. Bogat je likopenom, antioksidantom koji djeluje kao neutralna krema protiv sunca. Ovi antioksidanti također djeluju kao proizvod protiv starenja kože te se bore protiv oštećivanja ćelija i crvenila. Preporučuje se unos najmanje 16 miligrama likopena dnevno koji djeluje na smanjenje slobodnih radikala u koži te pomaže koži da zadrži vlagu, prenosi Klix.ba.



Velike pore omogućavaju lagan pristup pljavštini, zbog čega se povećava mogućnost inficiranja. U tom slučaju uzmite jednu supenu kašiku svježeg soka paradajza i dodajte dvije do četiri kapi svježeg limunovog soka. Za nanošenje ove smjese na lice iskoristiti vatu i masirajte kružnim pokretima. Smjesu na licu zadržite 15 minuta, a zatim se umijte hladnom vodom. Redovna primjena ove smjese će značajno smanjiti pore.



Prirodna kiselina u paradajzu pomaže u smanjenju i uklanjanju akni. Vitamin A i vitamin C se nalaze u mnogim lijekovima protiv akni, a paradajz je bogat ovim vitaminima. Za ozbiljne probleme s aknama izgnječite kompletan paradajz i nanesite ga kao masku na lice. Držite tako sat vremena, a potom isprite i nanesite sredstvo za hidrataciju kože. Činite to barem jednom dnevno i akne će nestati.



Maska od avokada i paradajza pravi čuda kada je riječ o koži. To je zbog toga što paradajz djeluje kao agresivni agent, uklanja akne i smanjuje masnoću, dok avokado djeluje kao antiseptik i hidratizira kožu. Maska od izgnječenog paradajza i avokada će učiniti kožu glatkom, mekanom i čistom. Ovu masku držite na licu 20 do 30 minuta, a potom isperite toplom vodom.



U slučaju veoma masne kože također može pomoći paradajz. Uzmite krastavac i njegov sok pomiješajte sa sokom paradajza. Nanesite mješavinu na lice vatom i to činite svakodnevno.



Ljeti su opekotine od sunca česte, a ukoliko vam se to dogodi, izgnječite pola paradajza i pomiješajte s dvije supene kašike jogurta. Tu mješavinu nanesite na lice, vrat, ruke i stopala, a potom isperite nakon 20 minuta. Paradajz će ohladiti kožu i neutralizirati njenu površinu, dok će jogurt osigurati potrebne proteine.







