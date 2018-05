Žvakanje žvakaće gume dok šetate povećava broj otkucaja srca i sagorijeva više kalorija, tvrdi se u istraživanju koje su proveli naučnici s Univerziteta Waseda.

Studija je pokazala da žvakanje dok se krećete ubrzava rad srca koje potiče organizam da se kreće brže što dovodi do dodatnog trošenja energije. Tokom 15-minutnog žvakanja žvakaće gume, osobe koje su učestvovale u istraživanju su šetale 12 metara dalje, a otkucaji srca su im bili tri puta veći.



Naučnici su kazali kako žvakanje i vježbanje u isto vrijeme može pomoći ljudima u borbi protiv pretilosti.



Ranije studije su pokazale da žvakanje žvakaće gume ubrzava rad srca, ali ovo je prvi put da se radi istraživanje tokom aktivnosti. U istraživanju je učestvovalo 46 muškaraca i žena u dobi od 21 do 69 godina.



Osobe koje su žvakale žvakaću gumu prešle su veću rutu za isto vrijeme u odnosu na one koji nisu žvakali. Praćena je i njihova kilaža i utvrđeno kako žvakaća guma pomaže u većem sagorijevanju kalorija. Efekti su najviše primijećeni na muškarcima srednje i treće dobi koji su imali veliku promjenu u otkucajima srca, pređenoj dionici i sagorenim kalorijama.



– Pretilost je postala široko rasprostranjena pojava i gotovo prerasla u pandemiju. Povezana je s drugim bolestima kao što kardiovaskularna, metabolička, mišićno-koštana i rakom. Da bi se to spriječilo potrebno je uvesti preventivne metode i liječiti pretilost ukoliko je potrebno. Žvakaća guma stimulira simpatičke nervne aktivnosti, povećava broj otkucaja srca i potrošnju energije. Osim toga, vježbanje povećava potrošnju energije, a žvakanje žvakaće gume uz vježbanje mnogo više – kazali su naučnici koji su proveli istraživanje.

