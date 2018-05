Pojedini stručnjaci navode da ljudi nepotrebno piju vitaminsko-mineralne nadopune. No, jedan mineral mnogi zanemaruju, a to je magnezij, kojeg je ljudsko tijelo u ne tako davnoj prošlosti putem vode ili biljaka dobivalo u izobilju, ali danas je situacija sasvim drukčija.

Proizvodnja hrane



Teško je opskrbiti tijelo dovoljnom količinom magnezija, čak i dobro uravnoteženom, cjelovitom prehranom. Magnezij je zapravo jedan od najiscrpljenijih minerala u obradivim površinama. Magnezij i ostale hranjive tvari smanjuju se ili gube iz ploda nakon žetve rukovanjem, hlađenjem, prijevozom i skladištenjem, čak i ako se svi ovi koraci „pravilno“ provedu.



Višednevnim pohranjivanjem proizvoda u frižideru nakon kupovine nastavlja se gubitak hranjivih tvari neovisno o tome potječe li proizvod iz supermarketa ili s tržnice. Prerada namirnica kao što su lisnato zeleno povrće, orašasti plodovi, sjemenke i cjelovite žitarice uzrokuje gubitak magnezija, iako su u pravilu njegov vrlo dobar izvor.



Magnezij je važan za mnoge vitalne tjelesne funkcije, a njegov je manjak upleten u mnoge bolesti, da su istraživači magneziju više puta pripisali čudotvornost zbog njegove moći u otklanjanju ili poboljšanju brojnih poremećaja.



Put do dijagnoze



Popis poremećaja koji imaju direktnu i potvrđenu vezu s hroničnim i akutnim nedostatkom magnezija je dugačak te uključuje mnoge bolesti čije se ustaljeno medicinsko liječenje obično ne usmjerava na manjak magnezija.



Često se ustanovi nakon mjeseci lutanja od specijaliste do specijaliste da je upravo nedostatak magnezija uzrok migrena ili hroničnog umora. Također, može izazvati i aritmije te različite autoimune poremećaje.



Bolesti



Posljedica manjka magnezija mogu biti i anksiozni poremećaji, artritis, depresija, crijevni poremećaji, povišeni krvni pritisak, nesanica, bubrežni kamenci, mišićni grčevi, slabost, poremećaji štitnjače.



Suplementi



Pazite koji magnezij kupujete, jer ih tijelo ne može sve jednako apsorbirati. Tako pojedini stručnjaci navode da je najbolje uzeti magnezij hlorid ili magnezij citrat, ali treba paziti s doziranjem i dobro pročitati upute na pakovanju proizvoda.



Kosti i zubi



U ljudskom tijelu je magnezij najviše prisutan u zubima i kostima, čak 60 do 65 posto. Ostatak magnezija je pohranjen u mišićima, ćelijama i krvi. Magnezij je uključen u mnoštvo enzimskih reakcija, bitnih za mnoge životne procese. Neke od tih funkcija su stvaranje bjelančevina, kao i stvaranje energije, prijenos energije, skladno funkcioniranje nervnog, endokrinog i kardiovaskularnog sistema.



Za mišiće



Magnezij se preporučuje trudnicama jer da one nerijetko imaju probleme s grčevima, posebno u kasnijim stadijima trudnoće. Konzumiranje magnezija smanjuje mogućnost pobačaja i prijevremenog porođaja.



Magnezij je neophodan za pravilan rad mišića. Konzumiranje magnezija kroz hranu i suplemente posebno je važno aktivnim sportistima.



U hrani



Vjerovatno najbolji izvor magnezija, kao i ostalih minerala, je neprerađena morska sol. Nakon natrija i hlora, zbog svoje lake topljivosti, magnezij je treći najzastupljeniji mineral u morskoj vodi. Stoga većina morskih plodova sadrži velike količine ovog minerala.







