Najrasprostranjenija patologija kod male djece na sistematskim pregledima jeste karijes. Uprkos tome, mnogi roditelji ne obraćaju pažnju na stanje mliječnih zuba svojih mjezimaca, jer računaju da će ionako svi poispadati.

To je potpuno pogrešan, pa čak i opasan pristup. Priroda nije džaba obdarila sisare mliječnim zubima. A oni moraju poslužiti djetetu punih 11 godina. Kako to postići?



Dijete uči gristi i žvakati zahvaljujući mliječnim zubima. Oni su neophodni i za pravilan razvoj govora. Stoga njihovo preuranjeno kvarenje i ispadanje dovodi do pomjeranja stalnih zuba i raznih nepravilnosti vilice.



A pokvareni zubi su žarište hronične infekcije. I najzad, kvarni zubi ili krezuba usta jednostavno djeluju ružno, piše portal "Bebe i mame".



Faktori koji podstiču karijes



Karijes mliječnih zuba se najčešće otkriva sa dvije-tri godine, čak i ranije.



Ponekad ispadaju tek što su nikli. Zašto? Stvar je u tome što je karijes bolest na koju djeluje više faktora.



Na formiranje zubnog tkiva djeteta mogle su utjecati razne mamine boljke tokom trudnoće: toksikoza, visok pritisak, bjelančevine u mokraći, preležane infekcije, zagađena životna sredina, pušenje... A mame često nisu svjesne tog utjecaja, niti se sjećaju da su u trudnoći bolovale.



Čim bebi izrastu prvi zubići, na njih odmah utječu brojni činioci: zaslađena vodica, hrana, napici, cucla, nedovoljna higijena usne duplje. Oko prvog rođendana nestaje refleks sisanja, ali mnogi roditelji i dalje daju svom mjezimcu bočicu sa cuclom, a između dva obroka slatkiše.



Osim toga, beba dobar dio dana provodi spavajući, a tada se mnogo manje luči pljuvačka koja ima zaštitnu ulogu zbog visokog sadržaja mikroelemenata i fluora. Pljuvačka kod bebe ima upola manje odbrambenih antitijela nego u kasnijem uzrastu.



Karijes se javlja i kad dijete predugo isključivo sisa. Zbog toga se na površini zuba gomilaju mliječne bakterije, dok djeca koja su na mješovitoj ishrani počinju uzimati i čvrstu hranu, što potpomaže samočišćenje tvrdog zubnog tkiva.



Zaštitna funkcija pljuvačke se narušava i kada dijete jede bez ikakvog reda i dobija mlijeko u svakom trenutku, kad god poželi. Na taj način, pljuvačka ne može da „spira" usnu duplju, što dovodi do stalnog prisustva mliječne kiseline.



Kako spriječiti karijes kod najmlađih



Prvi i najvažniji korak jeste oslobađanje od štetne navike da se noću piju zaslađeni napici. Nakon što su pokušali provesti jednu besanu noć s djetetom koje uz vrisku zahtijeva svoju flašicu, a ujutru saslušali primjedbe komšija u vezi s tom temom, roditelji najčešće dižu ruke. A to je pogrešno. Jer, tako važan problem zahtijeva mnogo više strpljenja.



Borba s navikom da se jede i pije slatko treba biti postepena. Sokovi se mogu razblažiti vodom, a količinu šećera u mlijeku i čaju treba iz dana u dan smanjivati.



Sljedeći korak je upoznavanje roditelja s načinima održavanja higijene usne duplje. Ma kako čudno zvučalo, ali mnogi odrasli ne umiju pravilno prati zube, što znači da prvo treba naučiti roditelje da bi oni svoje znanje prenijeli na djecu.



Dobre rezultate u borbi s ovim problemom daje i premazivanje zuba fluorom.



Zato je neophodno dijete već sa godinu dana odvesti kod stomatologa. Izuzetno je bitno da se posjete zubaru u ranom djetinjstvu odvijaju u opuštenoj i veseloj atmosferi.



Istraživanja nepobitno pokazuju da iskustvo djeteta iz tog perioda ostavlja neizbrisiv trag na psihu i utječe na njegovo ponašanje kad odraste.



Djeca nisu mali odrasli ljudi. Stomatolog stoga mora imati posebno znanje u radu s najmlađima. Zato se treba obraćati zubarima koji rade samo s djecom.



Šta je još bitno znati



Prvi zubići niču između šestog i osmog mjeseca. Oko prve godine maleni već ima oko osam zuba. Sa tri godine vaš mjezimac ima sve mliječne zube. Raspoređeni su jedan uz drugi i stoga zahtijevaju veću pažnju.



Već oko druge godine učite dijete da ispira usta i „poigrava" se četkicom za zube. Neophodna je dječija četkica, jer je ona za odrasle suviše gruba i može oštetiti nježnu gleđ. Vodite računa da je životni vijek četkice kratak - najviše četiri mjeseca.



Prvo naučite dijete da koristi četkicu bez paste za zube. Pokažite mu pravilne pokrete i pazite da ne pere samo prednje zube, već i kutnjake i prostor između zuba. Tako malo dijete treba prati zube dva puta dnevno: ujutru i uveče, a danju je dovoljno da „mućka" i ispira usta običnom vodom.



I na kraju: Ne kombinirajte vruću i hladnu hranu, jer to može dovesti do pucanja gleđi.



Zašto treba liječiti mliječne zube



1. Ispod svakog mliječnog zuba nalazi se zametak stalnog. Ako ne liječe mliječne zubiće svojih mjezimaca, roditelji rizikuju da ugroze stalne zube koji se nalaze u procesu formiranja.



2. Što prije počnete liječiti djetetove zube, to će ono lakše savladati strah od zubarske stolice.



3. Mliječni zubi čuvaju mjesto za stalne i na taj način se osiguravaju idealno ravni zubi u starijem uzrastu.



4. Funkcija varenja hrane direktno zavisi od zdravlja zuba, a to je posebno značajno kod djece.



5. Neliječeni zubi su izvor hroničnih infekcija.



6. Dijete koje se bez ustezanja osmjehuje mnogo je društvenije i emocionalno slobodnije.







