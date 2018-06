Slatke crvene trešnjice - bobice predstavljaju omiljeno voće kojem se veselimo s višim temperaturama. Dobre vijesti su da su domaće trešnje stigle na naše tržnice - uživajte u njima bez imalo griže savjesti jer predstavljaju pravu superhranu.

Neodoljive trešnje sadrže vitamine A, B i C, bioflavonoide, elagičnu kiselinu, antocijanin i melatonin - sastojke koji pomažu u borbi protiv raka, u prevenciji srčanih bolesti, ublažavaju bolove uzrokovane artritisom, glavobolju te simptome povezane s fibromijalgijom. Svježe trešnje su dobre za otklanjanje fizičke i umne iscrpljenosti, stoga ih ponesite u kancelariju ili na fakultet i grickajte kao međuobrok.



Smanjuju rizik od gihta



Stručnjaci sa Univerziteta u Bostonu dodali su i sposobnost smanjenja rizika od gihta. Njihov je tim godinu dana pratio preko 630 pacijenata s gihtom, a svi su temeljno ispitani o simptomima bolesti, lijekovima koje uzimaju, faktorima rizika te konzumaciji trešanja ili ekstrakta trešnje. Stručnjaci su ustanovili kako se rizik od napada smanjio za 75 odsto kada su ispitanici jeli trešnje i istovremeno uzimali lijek koji smanjuje količinu mokraćne kiseline. Antocijanini koji se nalaze u trešnjama blokiraju upalne enzime i smanjuju bolove. Zapravo, 20 trešanja je deset puta efikasnije od aspirina te ima pozitivne učinke na giht i bolove od artritisa. Trešnje se smatraju izvrsnim izvorom bora, (sadrže 396 ug/100 grama), što u kombinaciji s kalcijumom i magnezijumom izuzetno povoljno utiče na zdravlje kostiju.



Štite od raka



Plodovi trešnje bogati su luteinom, zeaksantinom i beta-karotenom - spojevima koji su poznati "čistači" slobodnih radikala, potvrđenih uzročnika raka.



U njima je takođe obilno prisutan i kvercetin, biljni pigment iz grupe flavonoida. Prema rezultatima mnogobrojnih istraživanja, ovaj spoj zbog svojih snažnih antikancerogenih svojstava značajno doprinosi prevenciji raka. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je kvercetin sadržan i u medu, jabukama i luku - namirnicama koje se nalaze na samom vrhu ljestvice najzdravijih namirnica, tada opravdano i trešnje možemo smatrati voćem neprocjenjive vrijednosti.



Čuvaju srce i krvne žile



Kalijum sakriven unutar slatkih trešnjinih bobica značajno doprinosi zdravlju srca. Studije su pokazale da konzumacija namirnica bogatih ovim mineralom može biti od koristi u regulaciji krvnog pritiska, srčanih otkucaja i električne aktivnosti u srcu.



Dr Paskuale Straculo sa Univerziteta u Napulju potvrđuje:



"Rezultati mnogih istraživanja podržavaju preporuku za povećavanjem potrošnje hrane bogate kalijumom, kako bi se spriječile kardiovaskularne bolesti."



I magnezijum doprinosi očuvanju srčanih funkcija. On pomaže u regulaciji srčanih otkucaja, smanjuje rizik od srčanog udara te pospješuje oporavak nakon srčanog udara. Steroli - biljni spojevi iz trešanja - pomažu na prirodan način sniziti holesterol.



Utvrđeno je da konzumacija namirnica bogatih ovim spojevima može smanjiti vrijednosti LDL (lošeg holesterola) i do 20 odsto.



Pomažu kod upala



Trešnje su poznate po svojoj sposobnosti ublažavanja upala. Istraživači s Univerziteta u Mičigenu otkrili su da antocijanini, spojevi koji daju trešnjama njihovu crvenu boju, imaju snažan protivupalni učinak.



Studija je pokazala da ovi spojevi imaju sposobnost inhibirati enzime koji igraju ključnu ulogu u proizvodnji prostaglandina - prirodnih hemikalija koje učestvuju u upali.



Studija sa Univerziteta Kalifornija otkrila je da redovna konzumacija trešanja unutar 28 dana dovodi do smanjenja biohemijskih znakova upale u krvi. Izveden je zaključak da konzumiranje trešanja može pomoći protiv hroničnih bolesti kao što su giht, artritis, fibromialgija (bolno stanje mišića), sportskih povreda i mnogih sličnih zdravstvenih tegoba.



Smanjuju bolove i vraćaju snagu



Plodovi trešnje ili njihov sok imaju sposobnost smanjiti ili u potpunosti otkloniti bolove te fizičku i mentalnu iscrpljenost. Istraživanje sprovedeno od strane Oregon Health and Science University of America utvrdilo je da su sportisti koji su pili sok od trešanja prije trke na duge staze imali blaže bolove u mišićima nakon trke, za razliku od ostalih učesnika.



Istraživanje Univerziteta u Londonu pokazalo je da se ispijanjem soka od trešnje može u roku od 24 sata vratiti čak 90 odsto snage izgubljene tokom sportskih aktivnosti ili napornog fizičkog rada.



Čiste bubrege i mokračne kanale



Trešnje su izvrstan diuretik, što znači da pospješuju izlučivanje mokraće. Osim plodova trešnje u narodnoj se medicini već vijekovima koriste i peteljke. Od njih se pripremaju čajevi koji se koriste za otapanje bubrežnih kamenaca, čišćenje mokraćnih puteva, za pojačano izlučivanje mokraće kao i za upalu bubrega i mokraćnih kanala. Za pripremu čaja operite i sitno nasjeckajte šaku peteljki, a potom ih stavite u litar uzavrele vode i kuvajte oko dva minuta. Ostavite čaj da odstoji 15 minuta, a zatim ga procijedite. Pijte u gutljajima tokom dana.



Brinu o zdravlju kostiju



Ovo supervoće smatra se izvrsnim izvorom minerala bora, koji izuzetno povoljno utiče na zdravlje i kvalitet kostiju. Tu je i kalcijum čiji nedostatak s vremenom može dovesti do gubitka koštane mase. Minerali bakara i magnezijuma prisutni u plodovima trešnje takođe su od velike važnosti za zdravlje kostiju. Osim toga magnezijum je neophodan za apsorpciju kalcijuma i njegovu ugradnju u kosti, što ga čini ključnim faktorom u prevenciji osteoporoze i lomova kostiju.



Ublažavaju nervozu i razdražljivost



Nervoza, razdražljivost, glavobolja, nemiran san i slične tegobe mogu se javiti kao posljedica neuravnoteženosti hormona, viška stresa i nezdravih životnih navika.



Za prevenciju i eliminaciju ovih problema odlično prirodno rješenje može biti melatonin prisutan u trešnjama. Ovaj hormon što ga luči epifiza ima umirujuće djelovanje na neurone u mozgu, smiruje živčani sistem, pomaže vam da lakše i mirnije spavate. Osim što ima blagi sedativni učinak, melatonin prema nekim studijama može biti od koristi i kod opekotina od sunca, sindroma iritabilnog crijeva i epilepsije.



Pospješuju mršavljenje



Trešnje imaju vrlo malo masnoća i niskokalorične su.



Sto grama trešanja ima svega 63 kalorije. Sadrže visok udio vode koja povećava nivo energije i ubrzava metabolizam. Zahvaljujući vlaknima i pektinu ovi plodovi doprinose osjećaju sitosti.



Istraživači Univerziteta Mičigen tvrde da antocijanini iz tamnih trešanja mogu smanjiti količinu masnih naslaga na stomaku te sniziti nivo holesterola i šećera u krvi.



