Budući da se bliže ljeto i visoke temperature, koje zahtijevaju dodatnu pažnju o hrani koju jedemo, važno je znati korisne savjete za sprečavanje trovanja hranom u ljetnim mjesecima.

Ilustracija / 24sata.info

Najčešći uzroci

Poznato je da visoke temperature pogoduju bržem rastu i širenju bakterija na i u hrani. Upravo su one najčešći uzrok trovanja hranom, u koju dospijevaju sa zagađenih, prljavih površina, nečistih ruku i odjeće, opreme, pribora ili prljave vode...



Prema riječima dr. veterinarske medicine Benijamira Haurdića iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, bakterije rastu pri svim temperaturama.



- Značajna većina mikroorganizama u hrani brzo se razmnožava na temperaturama višim od pet Celzijevih stepeni. Zato je važno hranu što prije zagrijati na temperaturu višu od 60 ili ohladiti na temperaturu nižu od pet stepeni - savjetuje on.



Haurdić ističe da je potrebno voditi računa o preventivnim mjerama zaštite, koje se, u najkraćem, mogu svesti na pravilo "četiri O" (operi, ohladi, obradi, odvoji, op. a.).



- Primjenom pravila "četiri O" uveliko se može smanjiti rizik po zdravlje te bi ovo pravilo trebalo usvojiti i praktično primjenjivati. Pojednostavljeno, to podrazumijeva pranje namirnica koje se konzumiraju u svježem stanju, a oprati treba i ruke te pribor koji se koristi za jelo ili pripremu namirnica - pojašnjava dr. Haurdić.



Higijenski status



Ističe i da namirnice koje se neće odmah konzumirati ili gotovu hranu treba ohladiti i čuvati na temperaturi od tri do pet stepeni, a namirnice poput mesa, peradi i sličnih proizvoda, potrebno je termički obraditi (kuhanje, pečenje, prženje, op. a.).



- Namirnice različitog higijenskog statusa treba držati odvojene, naprimjer svježe meso treba pakovati i držati odvojeno od gotovog jela ili svježeg povrća - zaključuje on.



(Avaz)