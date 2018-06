Od davnina, krastavac je poznat po svojim benefitima. Uglavnom se sastoji od vode i važnih nutrijenata koje imaju esencijalni značaj po organizam ljudi. Krastavac, osim što je bogat vitaminima A i C, sadrži silicijum koji jača naša vezivna tkiva.

Krastavac - cucumis sativus potiče iz Indije, a prije 5.000 godina koristili su ga drevni narodi sa padina Himalaja. Osim što je dobar za vaše zdravlje, ovo povrće podstiče topljenje kilograma, piše "Tajms of India" (Times of India).



Takođe, krastavac sadrži mali broj kalorija i ima nisku energetsku vrijednost - te je odličan izbor ako ste na dijeti sa kontrolisanim unosom kalorija.



Takođe, dodatak vitamina i minerala koji se nalaze u ovom povrću će nahraniti vaše ćelije što znači da ćete imati veću kontrolu gladi. Samim tim ćete spriječiti prejedanje i smanjiti želju za slatkišima.



Jedna trećina krastavca (oko 100 gr) sadrži samo 16 kalorija. To je logično, jer se ovo povrće suštinski sastoji od vode, a nutricionisti kažu da sok krastavca vam može biti od velike koristi u procesu mršavljenja. Voda takođe ubrzava metabolizam, a konzumacija krastvca će imati isto dejstvo.



Kako da jedete krastavac?



Nije neophodno da jedete krastavac u sirovom obliku. Probajte da budete kreativni i dodate svjež ili zaleđen krastavac u svoje smuti napitke.



Odlično se uklapa sa nezaslađenom kokosovom vodom i sok od limete.



Možete dodati listiće nane, što će vas dodatno osvježiti tokom ljetnjih dana.



Još jedna opcija je da krastavac i kriške limuna sipate u vodu, čime ćete dobiti izvrstan napitak za mršavljenje.



Dok nije preporučiva konzumacija samo krastavaca, jer imaju manjak masnoće i proteina koji su tijelu neophodni za normalno funkcionisanje, kombinovanje ovog povrća sa drugim hranljivim namirnicama može imati odlične efekte po vaše mršavljenje.



Osim toga, krastavac će vam očistiti kožu, boriti se sa upalama, podstići rad digestivnih organa, pomoći tijelu da ostane hidrirano i zaštititi vaše ćelije.

(24sata.info / NN)