"Nakon što je istrijebio Srbe u Hercegovini ne treba da štiti interese srpskog naroda. Ako on i Dodik imaju neke međusobne interese da štite, to mogu biti interesi oko kriminala neka to rade, ali će i to doći na red jednog dana", kazao je Mektić.

Dragan Mektić / 24sata.info