Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas u Banja Luci nakon sastanka sa predsjednikom SNSD-a i predsjednikom ovog bh. entiteta Miloradom Dodikom da su „nedopustive izmjene Krivičnog zakona BiH“, a kojima se spominje i zabrana negiranja genocida u Srebrenici.

Živko Budimir / 24sata.info

Čović je obećao da hrvatski ministri u Vijeću ministara BiH neće podržati nijedno zakonsko rješenje u kojem nisu uvaženi i stavovi iz Republike Srpske.



S druge strane, Živko Budimir, penzionisani general HVO-a ne razmišlja kao Čović. On je u komentaru za agenciju Patria rekao da je Bosni i Hercegovini itekako potreban zakon koji bi zabranio negiranje genocida „ne da bi se okrivio cijeli srpski narod, već da bi se kaznili zločinci“.



- Mi u BiH trenutno imao teror manjine nad većinom. Manjina koja je činila zločine sada teroriše većinu, a sve kako bi ostali na vlasti i zaštiti svoja nedjela – rekao je Budimir, dodajući da je tu manjinu, u sva tri naroda potreno što prije skloniti kako bi većina živjela u miru. On je rekao i to da najveći broj Srba u BiH nije bio za rat, i nisu se slagali sa tadašnjom politikom, te da i danas ispaštaju zbog manjine koja je činila zločine.



Izmjene Krivičnog zakona BiH predložilo je Ministarstvo pravde BiH na čijem čelu je HDZ-ov ministar Josip Grubeša, ali je Čović svejedno najavio rušenje zakona, piše NAP.



(NAP)