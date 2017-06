Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je u Narodnu skupštinu Republike Srpske Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, s ciljem liječenja djece kojima nije moguće pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu u RS-u.

Milorad Dodik / 24sata.info

Generalni sekretar Službe predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je Dodik ovaj zakon u skupštinsku proceduru uputio na osnovu ovlaštenja koje ima.



"Ovim zakonom predviđeno je formiranje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Imamo veoma rijetka maligna oboljenja djece koja nije moguće adekvatno tretirati u našim zdravstevim ustanovama, niti u ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima posebne ugovore, nego samo u inostranstvu", rekao je Karan večeras za Radio-televiziju Republike Srpske.



On kaže da će navedenim zakonom biti definisano osnivanje Fonda, njegova djelatnost, status i unutrašnja organizacija, te obezbijeđen način prikupljanja i trošenja sredstava za liječenje djece u inostranstvu i kontrola ovog procesa.



Karan je podsjetio da je Dodik poseban akcenat dao na aktivnosti humanitarnog karaktera, među kojima su socijalno ugrožene porodice, bolesna djeca, višečlane porodice, porodice kojima je neko stradao u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te donatorske večeri u kojima je prikupljeno pet miliona KM.



"Republika Srpska je osnivač ovog fonda koji će biti pravni subjekat sa ovlašćenjima. Građani mogu biti potpuno sigurni da će novac otići u svrhe za koje je namijenjen. Predviđeno je nekoliko izvora finansiranja, a to je poseban doprinos od 0,25 odsto neto plate zaposlenih radnika na dobrovoljnoj bazi, zatim doprinos Saveza opština i gradova, te donacije preduzeća, organizacija i pojedinca", kaže Karan.



On je napomenuo da Republika Srpska mora da pokaže svoju solidarnost i humanost.





(SRNA)