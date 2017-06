Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da nijedan predstavnik Republike Srpske u institucijama BiH, od srpskog člana Predsjedništva pa naniže, nema mandat da forsira put BiH u NATO, a u ime Republike Srpske.

Arhiv / 24sata.info

Na pitanje Srne da prokomentariše današnji sastanak delegacije BiH, koju predvodi predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Roz Gotemeler u Briselu, Dodik je rekao da su Ivaniću stavovi RS poznati, te da vjeruje da će se u okviru njih i kretati.



"Članstvo u NATO je dobrovoljno. U BiH ne postoji konsenzus o pristupanju BiH tom savezu i taj stav je vjerovatno poznat i čelnicima NATO-a. U Republici Srpskoj postoji konsenzus svih partija, uključujući i partije iz Saveza za promjene, da mi nećemo dati saglasnost za NATO integracije BiH, čime bi postavili granicu tog saveza na Drini", istakao je Dodik.



On je rekao da se Republika Srpska protivi ideji da odluku o članstvu u NATO donose političke elite, te naglasio da to treba da učini narod na referendumu.



"Na taj čin nas posebno obavezuje činjenica da je NATO savez ne tako davno bombardovao našu zemlju i naš narod i da samo taj narod može da kaže da li ćemo ići u pravcu NATO integracija ili ne", istakao je predsjednik RS.



On je ponovio da Republika Srpska podržava dijalog sa svim međunarodim organizacijama i savezima, uključujući i NATO, samo što nikada neće podržati da na prevaru ili silu bude ugurana u članstvo u tom savezu.



"Knjiženje perspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane BiH je protizakonito i protivustavno i Republika Srpska će iskoristiti sve pravne i političke mehanizme da zaustavi nasilje nad Ustavom. Uvjereni smo da ni NATO savez ne želi da vidi BiH u svom članstvu ako bi do tog statusa došla koristeći nezakonite i neustavne aktivnosti, varajući pri tom pola države", istakao je predsjednik RS.



On je naveo da predstavnici NATO-a moraju da znaju da ovo što se pokušava uraditi preko Pravobranilaštva, a u vezi sa imovinom predstavlja nagrublje kršenje Ustava BiH.



Dodik je poručio da Republika Srpska ostaje partner NATO savezu u borbi protiv terorizma i na ostalim bezbjednosnim izazovima koji se eventualno mogu ukazati i bez formalnog članstva u tom savezu.

(SRNA)