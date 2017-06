Stranka za Bosnu i Hercegovinu u potpunosti podržava zahtjeve pripadnika boračke populacije i osuđuje ponašanje aktuelne vlasti, koja već godinama izbjegava rješavanje njihovog statusa na primjeren način.

Foto: 24sata.info

Obespravljeni borci, koji su se borili za državu, danas se bore da prežive.



Sramotno zatvaranje očiju pred tom činjenicom i zloupotreba boračkih udruženja u političke svrhe, mora pod hitno prestati, a aktuelna vlast mora preduzeti vrlo konkretna rješenja :



- hitno objaviti registar boraca ( iz kojeg je neophodno eliminisati sve one koji su neopravdano uvedeni u pravo ) ;



- učiniti dostupnim javnosti podatke o sredstvima i njihovom utrošku za sve protekle godine ( iz kojih će se vidjeti u koje je svrhe šta trošeno ) ;



-objaviti podatke o zaposlenom osoblju, broju automobila i troškovima boračkih udruženja;



- objaviti finansijske podatke o troškovima rada boračkih udruženja



Podaci će pokazati da su troškovi za hiljade onih, bespravno uvedenih u raznorazna prava



-za hiljade litara benzina,



-za bespotrebne telefonske razgovore



-za puko postojanje udruženja, bez osnivanja fondova za zapošljavanje boraca i mnogo druge svrhe



- sasvim dovoljni da obezbijede sredstva za one koji su založili živote u ratu, a koji su potpuno zanemareni u miru.



Samo ako otpadne 400.000 bespravno uvedenih u ovu kategoriju, to je dovoljno da borcima obezbijedi život dostojan čovjeka.



Nedavno objavljeni podaci da se od kraja rata ubilo oko 7.000 pripadnika bivše Armije RBIH i oko 700 pripadnika HVO te da se nakon rata govorilo o 251.000 pripadnika Armije RBIH i HVO-a, a da ih je danas blizu 600.000 uvedenih u pravo, zahtijevaju od svakog čovjeka polaganje računa pred vlastitom savješću.



A otuđena vlast, njen nerad i socijalna bezosjećajnost i društvena neodgovornost, moraju hitno dati odgovor na pitanje do kada će trajati ova sramota i zašto se ne uradi ono što je jedino ispravno uraditi: zaslužena prava dati zaslužnim borcima, poručuju iz Stranke za BiH.

(24sata.info)