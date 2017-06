Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je poslije današnjeg susreta delegacije BiH sa Sjevernoatlantskim savjetom (NATO) u Briselu da je sastanak s ambasadorima zemalja članica NATO pakta bio više nego koristan, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Mladen Ivanić / 24sata.info

- Predstavili smo dostignuća BiH, upoznali ambasadore sa napretkom u oblasti „Pregleda odbrane“, planom modernizacije sredstava, informisali ih dokle se stiglo sa knjiženjem vojne imovine. Međutim, glavna politička poruka je bila naša želja da se razmisli o uslovu striktnog knjiženja vojne imovine - rekao je predsjedavajući Ivanić.



On je objasnio da u slučaju da se čeka puno ispunjenje uslova, to bi potrajalo bar još nekoliko godina.



- Glavna argumentacija je bila da je BiH potrebno aktiviranje MAP-a jer oko toga postoji politička saglasnost i pozicije i opozicije te svih konstitutivnih naroda. I to je jedna od rijetkih stvari oko koje u BiH postoji jedinstvo. Nadam se da smo uspjeli bar malo razbiti rezerve koje jedan broj zemalja ima prema ovome. Nadam se da će nakon ove posjete ponovo biti razmatren ovaj uslov - rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Predsjedavajući Ivanić očekuje da bi, ako ne do kraja ove, onda početkom iduće godine mogao biti aktiviran Akcioni plan za članstvo i da BiH uđe u novu fazu odnosa sa NATO-om.



- Međutim, o članstvu BiH u NATO savezu nije bilo riječi jer je to pitanje oko kojeg ne postoji saglasnost u BiH. Tim poslom će se baviti neke druge generacije političara jer vrijeme za to još nije sazrelo - rekao je predsjedavajući Ivanić.



Na sastanku je bilo riječi i o učešću u mirovnim misijama, koje je ocijenjeno izuzetno dobrim.



- Naše jedinice su ocijenjene među najboljim među zemljama članicama koje učestvuju u mirovnim misijama, posebno u Afganistanu, ali i na drugim prostorima, po Africi. Iskazali smo opredijeljenost da to radimo i ubuduće. Bilo je riječi i o višku naoružanja i rekli smo da se to polako svodi na razumne mjere jer je to prije svega bezbjednosno pitanje. Sve u svemu, na današnjem sastanku je bilo dosta pozitivnih stvari - rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.





(FENA)