Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je Ministarstvo pravde Srpske jasno reklo da su predložene izmjene Krivičnog zakona BiH neprihvatljive, te da bi njihovim eventualnim usvajanjem došlo do nesagledivih problema i da bi direktno vodilo prema verbalnom deliktu i osujetilo slobodu misli.

Anton Kasipović / 24sata.info

Kasipović je ocijenio da u suštinskom smislu, već u ovoj fazi dok se raspravlja o prijedlogu zakona, postoji evidentna politička šteta i javljaju se tenzije što otežava i komunikaciju između različitih nivoa vlasti u BiH i na drugim pitanjima.



On je rekao da onome ko bi negirao strašne zločine u BiH na raznim stranama i među raznim ljudima, a posebno u Srebrenici, ne treba zakon nego doktor. Kasipović je ponovio da je sporan član 9 nacrta zakona i to prvo sa formalno-pravne tačke gledišta, jer je riječ o remećenju javnog reda i mira.



Na kraju krajeva, kaže on, i u novom tekstu Krivičnog zakonika Republike Srpske član 359 se odnosi na podsticanje na mržnju i zaprijećena je i određena kazna, tako da i generalno i formalno-pravno u mišljenju Ministarstva pravde Srpske jasno navedeno da je to u isključivoj nadležnosti entiteta i da samim tim ne može biti predmet inkriminisanja po Krivičnom zakonu BiH.



"Šta ako slijedeći logiku ovako predloženog člana 9 neko organizuje naučni skup na kojem će tvrditi da to nije bio genocid, pokušava to naučno dokazati ili snimi dokumentarni film sa sagovornicima koji će reći da to nije bio genocid, da li će on doći na udar zakona? Šta je sa postupcima na sudovima u kojima odbrana optuženih može pokušati da dokaže da to nije bilo tako", upitao je Kasipović.



On je istakao da bi eventualnim usvajanjem ovih izmjena došlo do nesagledivih problema i da bi to vodilo direktno prema verbalnom deliktu i osujetilo slobodu misli.



"Imate situaciju da u jednom gradu jedna strana obilježava neki dan kao datum svoje značajne pobjede, a druga strana kao strašni zločin. Čini mi se da stvari nisu dobro postavljene i da bi dobro bilo kada se donosi neki zakon razmišljati na način šta i koliko dobrog to donosi zajednici, a meni se čini da već trpimo štetne posljedice ovakvog koncipiranja zakona", ocijenio je Kasipović za portal "Klix.ba".



On je naveo da je to potez koji nije dovoljno formalno-pravno osmišljen, a pri tom se nije razmišljalo ni o posljedicama, dodavši da u BiH postoji mnogo unutrašnjih dilema i različitih sudova, pa je tako i sa predloženim izmjenama.



Kasipović je ponovio da se iz stava Ministarstva pravde Srpske sasvim jasno zaključuje da ovakvoj zakonskoj odredbi nije mjesto u Krivičnom zakonu BiH, na način kako je to postavljeno.



"Mislim da ima sasvim dovoljno prostora i argumentacije da Savjet ministara postupi upravo na ovaj način. Ne znam kako će oni na kraju odlučivati jer je bilo različitih izjava, ali mislim da je neodrživa teza da kažemo prihvatili smo stavove Ministarstva pravde Republike Srpske da zakon ide. Naš stav je jasan i eksplicitan i mi definitivno dokazujemo i ukazujemo na činjenicu da ovakvoj inkriminaciji nije mjesto u Krivičnom zakonu BiH", zaključio je Kasipović.





(Klix.ba)