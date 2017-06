Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je nakon sastanka s komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom u Briselu izjavio da je još jednom jasno ponovio da su evropske integracije najvažniji vanjskopolitički cilj BiH.

"Da su evropske integracije cilj koji nema alternativu i da i dalje ostajemo potpuno posvećeni i opredjeljeni da u predviđenim rokovima realiziramo naše obaveze sa evropske agende BiH", istaknuo je Zvizdić.



Dodao je da je obavijestio komesara Hahna o stepenu realizacije pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije.



"Riječ je o jednoj vrlo zahtjevnoj, vrlo kompleksnoj, jednoj od najvažnijih faza i mi ćemo sasvim sigurno u narednih nekoliko mjeseci realizirati našu obavezu, pripremiti stručno i profesionalno odgovore na Upitnik i dostaviti ih Evropskoj komisiji", naveo je Zvizdić.



Time ćemo, dodao je on, realizirati jedan od najvažnijih prethodnih uvjeta i kreirati potreban preduvjet za naredni i najvažniji korak u ovoj fazi, a to je dobivanje kandidatskoga statusa za BiH i "to je jedan od najvažnijih ciljeva u narednih pet ili šest mjeseci".



"Isto tako, obavijestio sam komesara Hahna da smo realizirali sve naše obaveze kao pripremu za Samit u Trstu. Usvojili smo Transportnu strategiju, u međuvremenu smo usvojili i Strategiju zaštite okoliša kao i prateće dokumente. U tom smislu, s obzirom na vrlo kvalitetan nivo pripremljenih projekata, očekujemo da se BiH sa Samita u Trstu vrati sa dobrim vijestima za sve građane BiH, a to je da većina kandidiranih projekata bude odobrena i da oni brzo uđu u realizaciju, jer će to značiti zaista vrlo pozitivnu poruku za sve građane BiH", istaknuo je predsjedavajući Zvizdić.



U međuvremenu, kazao je on, sve druge obaveze koje budemo imali prema Evropskoj komisiji i drugim međunarodnim finansijskim institucijama ćemo realizirati u za to predviđenim fazama.



"Ali svaki novi korak ka evropskim integracijama, svaka nova reforma koju provodimo i posebno svaki novi projekat koji će biti finansiran ili kroz berlinsku inicijativu i konektiviti agendu ili putem IPA i drugih fondova je nešto što ustvari približava BiH Evropskoj uniji, usklađuje naše zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU i kreira ambijent sigurnosti i ekonomskog prosperiteta i u BiH i u čitavom regionu", potcrtao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Zvizdić je zahvalio komesaru Hahnu na "njegovom izuzetnom angažmanu u posljednjih, posebno nekoliko godina, koji je vezan za evropske integracije BiH".



"Nama jako puno znače pozitivne poruke, jako nam znači poruka da politika otvorenih vrata EU prema zemljama zapadnog Balkana ostaje i dalje aktuelna, jer evropske integracije su zajednički cilj kompletnog regiona i mi praktično, defakto, pripadamo EU. Radit ćemo na procesima da to u narednom periodu bude i de jure. Evropski dužnosnici, kao komesar Hahn, jesu oni koji su ustvari ključni u takvim procesima i s njihovom izuzetnom i stručnom pomoći i prijateljskom naklonošću sam sasvim siguran da ćemo realizirati sve naše obaveze i na vrijeme i u skladu sa zahtijevanim standardima i kriterijima", zaključio je Zvizdić.



Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn je nakon sastanka izjavio da su, kao i mnogo puta ranije, održali jako uspješan sastanak o putu i napretku Bosne i Hercegovine u procesu EU integracija.



"Podvukao sam ozbiljnu posvećenost Evropske komisije evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine što se može vidjeti iz redovnih sastanaka na najvišem nivou, kao i kroz tehničku i savjetodavnu podršku Komisije politikama koje se trebaju primijeniti ili su u procesu implementacije u BiH", kazao je komesar Hahn.



Dodao je da će se ta podrška nastaviti i kroz Samit u Trstu, ali i kroz sastanke u julu koji će se održati u Briselu.



"Ponovio sam naša očekivanja predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću da BiH ostane posvećena ispunjavanju obaveza na putu EU integracija, što uključuje i dostavljanje kvalitetnih i usklađenih odgovora na upitnik Evropske komisije. U tom smislu sam također podvukao značaj nastavka ispunjavanja uslova iz reformske agende, i svih njenih elemenata, uključujući socio-ekonomski aspekt, vladavinu prava i reformu javne uprave", naveo je komesar Hahn.



Dodao je da je ovo od presudne važnosti kako bi se održao reformski put BiH i u skladu sa preuzetim obavezama svih političkih lidera i institucija u zemlji i akcionim planom za sprovođenje reformske agende.



Kazao je da je također s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH razgovarao o izmjenama Izbornog zakona i naglasio je da rješenje mora doći kao dogovor između političkih stranaka i da svako rješenje mora biti bazirano na dijalogu i konsenzusu, „da moraju raditi u smjeru da zemlju što više približe EU, a ne da se BiH udaljava od postizanja EU standarda“.



"Tokom sastanka sam također pohvalio učešće i ulogu Bosne i Hercegovine u procesu šestorke zapadnog Balkana, i to će biti jako bitno u kontekstu Agende povezanosti, Samita u Trstu u julu ove godine, ali i zbog potrebe da BiH kreira neophodni fiskalni okvir za buduća ulaganja u svoju infrastrukturu", istaknuo je Hahn.



Zbog toga, dodao je on, smatramo da je usvajanje zakona o akcizama bitan korak, "a na tome čvrsto insistiraju međunarodna zajednica kao i međunarodne finansijske institucije i to nije nikakva tajna".



"Iskoristio bih ovu priliku da još jednom pohvalim sve napore koje su vlasti i institucije u BiH uložile u smjeru napretka u procesu EU integracija i pribižavanja Evropskoj uniji. Također bih poručio i predstavnicima medija iz BiH i regiona, u potpunosti svjesni da nas krajem iduće, 2018. godine očekuju opći izbori u BiH, i znam da nije lako i nisam naivan kada je to u pitanju, ali da se iskoristi ova tekuća godina što je više moguće i da se svi koncentriraju na reformsku agendu na posao koji predstoji u političkom aspektu i da se što više suzdrže od tih, predizbornih aktivnosti koje obično otežavaju redovne političke procese", naveo je Hahn.



Naglasio je kako zna da je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, zajedno s vladom, u potpunosti posvećen ispunjavanju ciljeva i svega što je dogovoreno u proteklom periodu, "ali kako bi uspjeli u tome treba im snažna podrška svih u Bosni i Hercegovini".



"Evropa je zaista na vašoj strani, mi vas podržavamo. Građani žele prosperitet, EU perspektivu i bolje uslove života. Sve što činite i napore koje ulažete u vašoj zemlji nije sa razlogom da zadovoljite nas, EU zvaničnike, nego je stvar u tome da činite ono što je u najboljem interesu za Bosnu i Hercegovinu", poručio je komesar Hahn.





