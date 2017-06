Član Predsjedništva Naše stranke Tarik Haverić reagirao je na stav člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića da Haški tribunal, kao i bh. pravosuđe, ne bi trebali koristiti institut udruženog zločinačkog poduhvata u kvalifikaciji događaja na području BiH 92-95.

Arhiv / 24sata.info

„Dovođenjem u pitanje rada Haškog tribunala, kao i rada pravosuđa, Dragan Čović je napravio incident prvog reda. Presude Haškog tribunala su uređene Statutom tog tijela i normama međunarodnog krivičnog prava te nisu stvar impresija nosilaca vlasti bilo koje od članica UN, pa tako ni BiH. S obzirom na to da je izjavu dao na konferenciji o radu ICTY-ja, a u svojstvu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović bi morao povući ovaj neodgovorni zahtjev koji BiH svrstava u red izolacionističkih režima koji ne priznaju međunarodne pravne norme i sudove. Dragan Čović ne bi smio učiti Haški tribunal pravnoj pameti“, kazao je Tarik Haverić.



Koliko bi se političara u Evropi moglo održati na funkciji kada bi se potvrdilo da su iz privatnih potreba skretali vodotokove, kao što je učinio Čović, pita se Haverić. Pa ipak, on se neobaviještenim međunarodinim sagovornicima uporno predstavlja kao “nosilac evropskih vrijednosti”. Upravo njegova najnovija izjava potvrđuje da politika koju vodi nije u skladu sa evropskim političkim standardima. Nažalost, on u tome nije usamljen – dovoljno je sjetiti se napada koje je na račun Međunarodnog suda pravde u Hagu uputio Bakir Izetbegović, nakon abortiranog zahtjeva za revizijom presude u tužbi BiH protiv Srbije.



„Jasno je da bi Dragan Čović volio da i na međunarodni krivični tribunal može ostvariti isti politički utjecaj koji vrši na pojedine instance u BiH, gdje su u procesima protiv njega u toku postupka nestajali dokazi. Međutim, sa ICTY-jem će to teže ići: njegove presude moraju izvršavati svi nosioci izvršne vlasti svih zemalja, a činjenica da Čović ne poštuje taj imperativ pokazuje da nije dostojan funkcije koju obnaša, i da politika koju vodi nanosi trajnu štetu Bosni i Hercegovini i njenim građanima“, zaključio je Haverić.

(24sata.info)