Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se ne osjeća posebno ugroženim što ostaje na "crnoj listi" SAD i da je veoma jasno pod kojim uslovima je njegovo ime uvršteno na tu listu.

Milorad Dodik / 24sata.info

"SAD imaju pravo da produže sankcije, to je njihova država i njihova stvar. Veoma je jasno pod kojim je uslovima došlo do mog stavljanja na tu listu. Ne osjećam se ništa posebno ugroženim zbog toga, ali mislim da bi trebalo biti neugodnije onima koji su to na jedan nekorektan način izvojevali, kao što su ambasador SAD /Morin Kormak/, koja sada sjedi u Sarajavu i /zamjenik pomoćnika državnog sekretara/ Hojt Ji, te još neki koji su to činili iz nekih svojih razloga. Ali, vidjećemo i njima leđa veoma brzo, pa ćemo vidjeti kakva će onda biti politika", istakao je Dodik u Brčkom.



Na pitanje novinara da prokomentariše odluku američkog predsjednika SAD Donalda Trampa o produženju uredbe o vanrednim mjerama u vezi sa zapadnim Balkanom koja obuhvata i takozvanu "crnu listu", Dodik je rekao da je to u svakom slučaju stvar SAD i da imaju pravo da donose kakve hoće odluke.



On je naglasio da ništa ne čini u vezi sa tom listom, ni da ostane niti da bude skinut. "Mislim da je to bila nepravda. Ako i oni misle tako - neka me skinu, a ako ne misle baš me briga. Bitno je da Republika Srpska zbog toga nije imala nikakve štete", naglasio je predsjednik Srpske.



Dodik je rekao da svi mogu da vide i pročitaju da u SAD postoji ozbiljan politički sukob između sadašnje i bivše administracije i da se preko toga prelamaju mnoge stvari, ali da je to stvar te države i da to ne može da komentariše.



Govoreći o radu šefa Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrada Kesića, Dodik je rekao da je on učinio dobru stvar za Republiku Srpsku jer je iskoristio svoje dugogodišnje prisustvo u SAD i u formalnom smislu pomogao Srpskoj da nakon dugo godina dobije predstavništvo u Vašingtonu što su legalno i legitimno odobrili organi vlasti te države.



"Obrad Kesić je veoma važan čovjek kada je riječ o našem pozicioniranju i nema nezadovoljstva njegovim radom, niti razloga da osporimo njegov rad", ocijenio je Dodik, dodavši da Kesić nije član nijedne partije, te da je slobodni analitičar.



(SRNA)