Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovarao je danas u Briselu u odvojenim susretima sa predsjednikom Vijeća Evropske unije Donaldom Tuskom, evropskim komesarom za proširenje Johanesom Hahnom i predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, prenosi Anadolu Agency (AA).



Bilateralni susreti Ivanića sa evropskim zvaničnicima održani su tokom proširenog summita Evropske narodne partije. Teme razgovora bile su politička situacija u BiH i regiji i koraci koje BiH treba da napravi na evropskom putu.



Ivanić je pozvao predsjednika Vijeća Evropske unije Donalda Tuska i ostale evropske zvaničnike da Evropa bude prisutnija u BiH.



”Svaka vrsta podrške koja BiH treba na putu približavanja Evropi je dobrodošla i to će svakako doprinijeti ubrzanju njenog evropskog puta”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Naglasio je da su današnji razgovori sa svim predstavnicima Evropske unije bili više nego korisni.



”Upućena nam je vrlo jasna poruka da ne smijemo da propustimo ovu priliku. U ovom trenutku postoji dovolјno podrške za BiH, koju ne smijemo da izgubimo. U protivnom, u nekoliko narednih godina nećemo imati priliku da dobijemo status kandidata”, rekao je Ivanić.



Istakao je da je naša obaveza da sve što smo preuzeli kao zadatak iz Reformske agende dovedemo do kraja.



”Također, očekuje se da pošalјemo odgovore na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije, kako bi krajem ove ili početkom slјedeće godine Evropa mogla da se izjasni da smo zaslužili status kandidata. Ako zakasnimo, izgubit ćemo šansu. Sve je u našim rukama, a ja se nadam da će biti dovolјno političkog konsenzusa da sve obaveze i završimo”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.



Glavna poruka koja je BiH poslana sa summita Evropske narodne partije je da Evropska unija mora da bude prisutnija i da je to obostrani interes.



Također, sa summita je poručeno da bi, u slučaju da se ne bude dalјe razvijala, Evropska unija mogla da se suoči sa problemom novih migranata.



Ranije danas Ivanić je razgovarao i s visokom predstavnicom za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Federicom Mogherini. Predsjedavajući Predsjedništva BiH razgovarat će večeras i sa ministrom vanjskih poslova Kralјevine Belgije Didierom Reyndersom.





