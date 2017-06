Naša stranka predlaže izmjene više ustavnih i drugih propisa čiji je željeni cilj da građani mogu direktno, u dva kruga, birati Gradsko vijeće i gradonačelnika Sarajeva.

Foto: 24sata.info

Prijedlog se odnosi i na direktan izbor gradonačelnika i Gradskog vijeća Mostara.



Naša stranka smatra važnim da ova inicijativa krene iz Sarajeva i nada se da će 2020. prvi put doći do direktnog izbora gradonačelnika.



Podrazumijeva izmjene Ustava Kantona Sarajevo, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona BiH te drugih propisa koji bi promijenili izbor gradonačelnika i način konstituiranja gradskih vijeća.



- Ovi konkretni prijedlozi za Sarajevo i Mostar su bazirani na principima koje mi želimo primijeniti na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini i samim tim predstavljaju demokratske standarde ispod kojih Naša stranka neće ići, nego će upravo to predstavljati neophodni osnov za traženje političkih partnera u izbornoj 2018. godini - kazao je na pres-konferenciji te stranke predsjednik Predrag Kojović.



- U kontaktu smo s liderima i predstavnicima drugih političkih partija. Zahvalan sam na njihovoj podršci i spremnosti da zajedno ove prijedloge pretvorimo u stvarnost i napravimo jedan od prvih, ali i vrlo važnih koraka prema boljoj, evopskoj BiH - izjavio je također lider Naše stranke.



Prijedlog ne nameće nova finansijska opterećenja već Gradu Sarajevu daje mnogo šire nadležnosti, a to znači i veći budžet.



Po riječima potpredsjednice stranke Sabine Ćudić, stoga je normalno da politiku takve institucije i potrošnju budžetskog novca provode oni koji su za to dobili povjerenje građana.



- Smatramo da je direktan izbor gradonačelnika demokratsko pravo građana i mi ćemo uz pomoć drugih političkih partija, a posebno uz pomoć građana, učiniti sve da tako i bude na sljedećim lokalnim izborima. Značaj naših zakonskih prijedloga, osim što nudi demokratsko, pravdeno rješenje za Sarajevo i Mostar, predstavlja značajan sistemski iskorak iz dejtonske logike jer napušta sistem rigidnih etničkih kvota koji se u ovih 20 i nešto više godina pokazao kao uspješan samo u zaštiti kriminala i održavanju nacionalista na vlasti. Nema nikakve sumnje da ovaj konkretan prijedlog istovremeno prezentira našu viziju za cijelu BiH - izjavila je Ćudić uz napomenu da prijedlog Naše stranke omogućuje minimalnu jednaku etničku zastupljenost u gradskim vijećima.



Predsjednik Regionalnog odbora stranke i gradski vijećnik u Sarajevu Vibor Handžić rekao je da Naša stranka želi izbjeći u budućnosti sve malverzacije, prebjege i urušavanje povjerenja građana u izborni proces prilikom formiranja gradskog vijeća i gradonačelnika.



- Samo njihov direktan izbor, paralelno s povećanjem obima nadležnosti i više novca, vratit će ugled i dignitet Gradu Sarajevu, a samim tim omogućiti njegov bolji razvoj i napredak - rekao je Handžić na pres-konferenciji.

(FENA)