Čovićevu retoriku ne treba gledati kao realnu opasnost koliko je to njegova posljednja šansa da spasi svoju kožu. A spasiti je može samo ako Prlić i ostali i u novoj i izbornoj 2018.godini ostanu u zatvoru. I ko zna koliko još godina iza 2018.

Dragan Čović / 24sata.info

Dragan Čović pleše po tankoj žici i nema drugoga izbora. On je potpuno izgubio orjentir pritisnut sve ozbiljnijim prijetnjama generalskog lobija HVO-a i HV iz Hercegovine, ali i susjedne Republike Hrvatske. Kao što smo nedavno objavili predsjednik HDZ BiH imao je u Metkoviću vrlo rizičan bliski kontakt s generalnom Zlatanom Mijom Jelićem koji je pod teretom odgovornosti morao iz Širokog Brijega preći u susjednu Republiku Hrvatsku.



Po Hrvatskoj general Jelić održava vrlo često javne tribine i skupove i na gotovo svakom od tih skupova ne propusti priliku da indirektno i direktno kritikuje HDZ i njenog predsjednika Dragana Čovića. Njihov nedavni bliski susret u Metkoviću nije bio nimalo prijatan za Čovića, i od tada je lider HDZ-a i član Predsjedništva BiH pod žestokim pritiskom.



Stoga ne iznenađuju Čovićeve zapaljive i retoričke izjave ovih dana o koncentraciji i naseljavanju Hrvata na uskom području gdje iz sjene vlada paradržava Herceg-Bosna kojoj je presuđeno u prvostepenom postupku u Haagu kao dijelu udruženog zločinačkog poduhvata u sadejstvu sa Republikom Hrvatskom i režimom Franje Tuđmana.



Ovakva retorika će se pojačavati kako se budemo približavali novembru i konačnoj presudi u slučaju Jadranko Prlić i ostali. Čovića u političkom smislu na sceni i u životu ostavljaju samo konačno osuđeni Prlić i ostali civilni i vojni lideri Herceg-Bosne iz 1993.godine. Ukoliko bi ih Sud u drugom stepenu nekim slučajem oslobodio to bi značio kraj apsolutističke vladavine Dragana Čovića.





Jadranko Prlić / 24sata.info



On će, u tom slučaju, kao i prilikom dolaska iz zatvora Dariija Kordića, pokušati da se kocka i blefira da odigra na kartu sreće i oduevljenja zbog oslobađanja, a istinski takav ishod u Haagu Čoviću najmanje odgovara. Zato ne treba Čovićevu retoriku gledati kao realnu opasnost koliko je to njegova posljednja šansa da spasi svoju kožu. A spasiti je može samo ako Prlić i ostali i u novoj i izbornoj 2018.godini ostanu u zatvoru. I ko zna koliko još godina iza 2018.



N. B.



(24sata.info)