Atmosfera u regionu je gora nego prije 15 godina, a Evropska unija je zbog migrantske krize shvatila značaj zapadnog Balkana - rekao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, za B92.

- Obje strane imaju interes da se odnosi poprave, stalo nam je do dobrih odnosa. Kad kažem mi, govorim u svoje ime, uime sve trojice članova Predsjedništva, uime BiH i to je naš stav. Razgovarali smo o utvrđivanju granica dviju zemalja, te granice su parafirane, ima 14-15 godina, ali sporazum nije postignut jer mora doći do razmjene teritorija u malim dijelovima - dodao je Ivanić.



Istakao je da je "lijepo čuti lijepe riječi", ali je on više zagovornk teze "hajde da vidimo koliko nam je dobar ambijent".



- Na Balkanu je granica utvrđena samo između BiH i Crne Gore, ako se ne varam. Otvaramo ovo pitanje, radit će komisije na tome, a stvar nije baš jednostavna. Vidimo da Slovenija i Hrvatska ne mogu da riješe pitanje granice ni uz arbitražu - poručio je Ivanić.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH je prepoznao izjavu koju je nedavno dao Bakir Izetbegović, a u kojoj je izjavio da je "prepoznao godinama ranije da je Vučić čovjek koji će tek da učini dobre stvari za Balkan i odnose Srbije i BiH".



- Da, to je Bakirova izjava. Tu je mala poruka, da vidimo šta će Vučić ubuduće raditi... Uvijek ima tu naših političkih govora, ali će konkretna djela pokazati. Problemi su se dešavali uglavnom između bošnjačkih lidera u BiH i srpskih lidera u Srbiji. Tenzije su se stvarale zbog stava potrebe kod bošnjačkih lidera da Srbija mora stalno da daje dokaze da je principijelna, da se izvinjava, a nikada nije bilo spremnosti da se uđe u istinsko prijateljstvo. Vidjet ćemo da li je Izetbegović taj lider. Ambijent je ovde gori nego prije 15 godina, sjećam se da smo tada sjedili, ministri vanjskih poslova, i prije nego što se ode pred EU ,određivali smo jednog od nas koji izlaže stanje u regionu. Danas je to nemoguće - naveo je Ivanić.



Po njegovim riječima, Brisel je danas iskreniji prema regionu nego ranije.



- Na određenim zatvorenim sastancima je pričano da poslije uvođenja Hrvatske u EU narednih 30 godina neće biti proširenja. Ipak, migrantska kriza je pomogla da Brisel shvati važnost regiona - zaključio je Ivanić za B92.





