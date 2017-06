Vlada Federacije BiH održala je danas tematsku sjednicu o zahtjevima boraca i donijela više zaključaka.

Fadil Novalić

Jedan od zaključaka jeste uvodjenje boračkog dodatka nije pitanje koje Vlada može preuzeti na sebe bez građana.



Ako bi se uveo dodatak budzet koji iznosi 570 miliona uvećao bi se za 770 miliona KM dodatnog novca. U tom slucaju bi se za boračko-invalidsku zaštitu izdvajalo 1,3 milijarid KM što je 2/3 budzeta BiH To bi se odrazilo na sve tokove u Fedraciji, pa će Vlada zatražiti opći stav o tome.



Bitno riješiti pitanje reprezentazivnosti boraca jer postoji 1601 udruženje boraca. Vlada podržava zahtjev da se ima jedno udruzenje, ali Ustav i međunarodne konvencije garantuju slobodu udruživanja i to se mora poštovati.



Bitno je uspostavljanje registra i potpisivanje sporazuma sa boračkim organizacijama a Zakon o registru je već u parlamentarnoj proceduri.



Vlada FBiH već podržava i nastavit će podržavati projekte zapošljavanja demobilisanih boraca kojima treba omogućiti da rade a ne da traze pomoć.



Istaknuto je da je 10 milijardi izdvojeno do sada za boračke naknade, a 570 miliona godišnje najveći je iznos koji se izdvaja za borce u regionu.



Vlada do sada usvojila većinu zaključaka i uputila u parlamentanu proceduru, bez pritisaka boraca.



Borci nisu informisani da su zakoni upućeni u Parlament. Zahtjev za boračkim dodatkom trenutno je nerealan i ne može se nista obećati. Budžet bi se time povećao dva puta tako da bi se neodgovornim ponašanjem ugrozili svi, porodice šehida, penzioneri itd, istaknuto je na današnjoj tematskoj sjednici.



Borci su još jednom pozvani da odrede delegate i da pregovaraju, te da Bajram provedu u krugu porodica.







