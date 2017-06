Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da je budućnost srpskog naroda isključivo vezana za postojanje Republike Srpske, bez koje na ovim prostorima nema opstanka Srbima.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je istakao da su to znali i oni iz Banjaluke, Bijeljine, Knina, koji su se 1992. godine susreli prilikom proboja koridora, a bili su spremni da se bore za slobodu, jer bez slobode i terotirije nema Srba.



"Zato su oni bili spremni da ginu, i zato mi moramo da istrpimo neke stvari", rekao je Dodik u obraćanju prisutnima na obilježavanju 25 godina od proboja koridora na Dugoj Njivi kod Modriče.



On je izrazio uvjerenje da će Republika Srpska jednog dana biti država i da će sama za sebe odlučivati, bez drugih tutora.



"Neki smatraju da je to samo loše iskazan stav, ali ja vjerujem u to. Da li ću to doživjeti, ne znam, ali siguran sam da će to biti zbog ljubavi ovog naroda prema Srpskoj", istakao je Dodik i dodao da Republika Srpska ne može biti ni pod čijim tutorstvom, pogotovo ne Sarajeva.



Dodik je istakao da oduvijek postoje nasrtaji na Republiku Srpsku i da nikada ne prestaju, ali da su "najteži oni koji dolaze od naših ljudi u zajedničkim institucijama".



Prema njegovim riječima, BiH je prihvatljiva samo u onoj mjeri koliko mora, a da Republika Srpska ne da i ne želi da joj neko nameće BiH..



Dodik je ponovio da Republika Srpska ne želi u NATO, jer ne želi da pravi granicu na Drini s obzirom na to da Srbija nije članica Alijanse, već da ide tamo gdje je Srbija.



On je napomenuo da Srpska ima veoma dobro saradnju sa Rusijom koja se ogleda u svim poljima, a ne samo onom, kako neki žele da kažu, kojom je spriječeno donošenje rezolucije o Srebrenici.





(SRNA)