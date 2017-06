Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pozvao je danas predsjednika RS-a Milorada Dodika da objasni “porijeklo i odakle mu 200.000 eura, koje je prije mjesec dana unio u BiH”.

Dragan Mektić / 24sata.info

Mektić tvrdi da je Dodik unio iz Srbije 200.000 eura na jednom od graničnih prijelaza, krajem maja.



Dodik je, kaže, podigao novac legalno i dokazao porijeklo novca, ali Mektić pita "kako to da Dodik u džepu nosi toliki novac".



-Igraju su se sa stotinama hiljada eura, koji se po džepovima nose, iznose, unose, a istovremeno pričaju o izdajnicima. Dodik je pričao da od rentanja objekta koji ima otplaćuje kredit u Pavlović banci, a sada se ispostvalja da odnekle drugo vuče 200.000 eura. Neka to objasni narodu, a ne može govoriti šta je izdaja ili ne, jer se zna ko je za vrijeme rata bio u RS-u i šta je radio - ustvrdio je ministar sigurnosti BiH.



Tvrdi da je Dodik trebao da objasni da li je “izdaja što je RS dovedena na ivicu sunovrata iz koje ljudi odlaze, a loše je stanje u ekonomiji, životnom standardu, te “šta radi predsjednik RS-a po Tasosu, Krfu...”.



Ističući da je član SDS-a, Mektić je rekao da ima prihvatljivih navoda u pismu člana SDS-a i zamjenika presjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjena Tadića, ali neprihvatljivo je da se na taj način izlazi u javnost.



Tadić, ako želi da ukaže na anomalije u stranci, smatra, treba da se obrati rukovodstvu SDS-a, jer se ovako stiče utisak da želi da iskomplikuje stanje u stranci.



Član SDS-a i zamjenik presjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić uputio je novoizabranim članovima Glavnog odbora SDS-a, u kojem je predložio nekoliko aktivnosti koje bi možda mogle zaustaviti stranačku devastaciju i pomoći joj da se oporavi.



Mektić je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci rekao da bh.kompanije gube mogućnost učešća u projektima, jer je Vlada RS-a protiv Pravilnika o industrijskoj sigurnosti BiH, ali nije pojasnila zašto, dok istovremeno se guši bh.privreda.



Kazao je da su od dva resora RS-a, unutrašnjih poslova i industrije, zatražili mišljenje o Pravilniku o industrijskoj sigurnosti BiH, a čiji je cilj da bh.kompanije mogu dobiti certifikate za učestvovanje u povjerljivim projektima.



Iz Ministarstva industrije RS-a su naveli, kazao je, da su protiv Pravilnika, ali nisu naveli konkretne primjedbe. MUPRS-a je imao primjedbe, koje su ugrađene u dokument te je Mektić upitao u čiju korist radi Vlada RS-a.



Entitetska vlada je 22.juna zatražila od Vijeća ministara da Prijedlog pravilnika o industrijskoj sigurnosti povuče s dnevnog reda 106. sjednice, do usaglašavanja stavova, svih relevantnih institucija u BiH, o tom dokumentu.



Iz Vlade RS-a tvrde da se podzakonskim aktom ne mogu propisivati nadležnosti državnog sigurnosnog organa i traži od Ministarstva sigurnosti da Prijedlog pravilnika o industrijskoj sigurnosti uskladi s članom 15. Zakona o zaštiti tajnih podataka.



Entitetska vlada smatra da se ovim pravilnikom, osim administrativnih obaveza, pravnim osobama nameću i nove finansijske obaveze, što predstavlja dodatno opterećenje za njihovo poslovanje.



Ministar sigurnosti BiH se danas osvrnuo i na promjedbe iz Vlade RS-a na izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, ističući da, ukoliko one ne budu prihvaćene, neće proći na Vijeću ministara BiH.



Sigurnosna situacija u BiH je, kazao je, ugrožena prijetnjama od terorizma i radikalizma, te potvrdio da se prate aktivnosti osoba povratnika sa sirijskog ratišta.





(FENA)