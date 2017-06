Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je novinarima u Sarajevu da smatra predizbornom kampanjom „postupke Dragana Čovića – odlazak šestorici čelnika nekadašnje Herceg-Bosne u Hag, i njegovu tendenciju za etnički čistim dijelovima BiH“.

Arhiv / 24sata.info

- Mislim da Čović dobro zna da on ne može uticati na definiciju udruženog zločinačkog poduhvata i dobro zna da to jeste bio izvršilački poduhvat koji je porušio gradove i odnos Bošnjaka i Hrvata u Hercegovini. Ovakve stvari slušat ćemo još budući da je predizborna kampanja krenula godinu dana ranije – kazao je Izetbegović.



Šestorica čelnika nekadašnje Herceg-Bosne Jadranko Prlić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Bruno Stojić i Berislav Pušić prvostepenom presudom proglašeni su krivima i osuđeni na 111 godina zatvora. Pravomoćna presuda očekuje se krajem godine.



Čovićev postupak, mišljenja je Izetbegović, neće uticati na to da bude drugačija definicija haške presude, niti da se nešto bitno mijenja u strukturi kako je organizovana zemlja, a niti da se zakoni provuku koji su u ovom času u proceduri.



- Sve će to s 2018. godinom proći – poručio je Izetbegović odgovarajući na pitanja novinara nakon odavanja počasti poginulim borcima na mezarju Kovači povodom Dana šehida.

