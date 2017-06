Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović drugog dana Ramazanskog bajrama, koji se obilježava kao Dan šehida, odao je počast poginulim borcima Armije BiH na mezarju Kovači.

Tom prilikom, poručio da se “nastavimo boriti za ravnopravnost svakog građanina u ovoj zemlji, da je unapređujemo i ne zaostajemo u tome“ te da „odužimo dug kako su to šehidi zaslužili“.



Osvrćući se na proteste demobiliziranih boraca, koji već danima ispred zgrade Vlade FBiH traže svoja prava, ukazao je na mogućnost ispunjenja zahtjeva koji neće destabilizirati ovu zemlju, njenu ekonomiju i budžet.



- To znači registar boraca, zakon o udruženjima i niz drugih zakona koji su već u procedurama. Isplata nekog posebnog dodatka koji bi značio 600, 700 miliona KM godišnje bi jednostavno uzdrmala stabilnost ove zemlje, odnosno dovele bi se u pitanje invalidnine, šehidski dodaci, penzije... Mi to ne smijemo uraditi, ali niz toga, zdravstveno osiguranje za borce možemo i moramo uraditi – naglasio je Izetbegović.



Borcima ispred zgrade Vlade FBiH dao je do znanja da će se "izaći ususret svemu onome sto je moguće".



- Godišnje izdvajamo 650 miliona KM za te kategorije. To je sedam puta više u Federaciji, nego u Republici Srpskoj i najviše u regionu po stanovniku. Jednostavno preko toga ne možemo, a unutar navedene sume ima niz toga što bi se moglo raspodijeliti – zaključio je Izetbegović.



Osim delegacije Predsjedništva BiH, na mezarju Kovači bile su i druge delegacije s entitetskog, kantonalnog i općinskog nivoa vlasti koje su položile cvijeće i odale počast poginulim borcima povodom Dana šehida.



