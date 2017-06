Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je otvoren za razgovor za demobilisanim borcima Armije BiH i ocijenio da oni zaslužuju pažnju.

Dragan Mektić / 24sata.info

Komentarišući poziv da ih posjeti i sasluša njihove priče o najvećem kriminalu u BiH, Mektić je rekao da će razmotriti tu mogućnost i konstatovao da se ovdje, ipak, moraju jasno utvrditi nadležnosti.



"Bilo kojem pojedincu, grupi - bilo to iz reda Srba, Bošnjaka ili Hrvata, ja ću uvijek otići i pomoći. Ali, ovdje treba vidjeti šta je čija nadležnost", rekao je Mektić za N1.



On kaže da, koliko je njemu poznato, oni štrajkuju zbog određenih neriješenih statusnih i materijalnih prava, dodavši da je pitanje koliko on tu može pomoći.



"Ali, ako je riječ o nekoj priči ili nekom kriminalu ili nečemu što je iz moje nadležnost, ako na bilo koji drugi način mogu da doprinesem, spreman sam razgovarati. Ako mogu pomoći", rekao je Mektić.



On je istakao da će se vrlo brzo konkretno izjasniti o eventualnoj posjeti demobilisanim borcima Armije BiH.



"Vidjeću, nije nikakav problem. Ljudi su tu, štrajkuju i zaslužuju i da im se posveti određena pažnja. Nisam u toku svega toga, vrlo brzo ću se konkretno izjasniti", dodao je Mektić.



(SRNA)