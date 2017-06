Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je posthumno odlikovao ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina.

Milorad Dodik / 24sata.info

Odlikovanje, Ordenom zastave RS-a sa srebrnim vijencem, preuzeo je ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov, koji je izrazio duboku zahvalnost za to odlikovanje i, kako je naveo, žaljenje što ga Čurkin ne može lično preuzeti.



Dodik je odlikovanje posthumno dodijelio za Čurkina, kako je obrazloženo, “za rad i izvanredne zasluge u poslijeratnom razvoju Republike Srpske, učvršćenju mira i međunarodne saradnje, razvoj političkih i prijateljskih odnosa RS-a i Ruske Federacije.



To je jedno od nekoliko odlikovanja koje je Dodik danas dodijelio, kako je rečeno,”povodom obilježavanja 28. juna, Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske”.



Entitetski predsjednik je, komentirajući to što je holandski Apelacioni sud potvrdio da je Holandija djelimično odgovorna za smrt 300 Bošnjaka koji su protjerani iz holandske baze UN-a u Potočarima kod Srebrenice, kazao da svi koji su doprinijeli "velikom zločinu u Srebrenici" ili su ga učinili treba da odgovaraju u pravosudnim institucijama.



U izjavi novinarima kazao je da tu praksu ne treba napustiti sve dok su biološki živi bilo koji od učesnika".



(FENA)