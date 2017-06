Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je za list Politico kako se referendum o nezavisnosti RS-a neće održati naredne godine uprkos tome što je to definisano usvojenim politikama SNSD-a.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je kazao da razumije okolnosti i kontekst te da je svjestan kako bi referendum o nezavisnosti manjeg bh. entiteta 2018. godine izazvao mnoge reakcije.



Međutim, predsjednik RS-a ponovio je kako postoji mogućnost da odcjepljenje jednog dana bude stavljeno na dnevni red te da on slijedi putu do samostalnosti.



Politico podsjeća da je Dodik u više navrata najavljivao proglašavanje nezavisnosti, ali da su visoke diplomate koje imaju značajne ovlasti u BiH jasno poručile kako bi to dovelo do uklanjanja Dodika sa političke scene jer je secesija neustavna.



On je BiH opisao kao "državu u nedostaku" koja je na putu dalje fragmentacije, a Evropsku uniju nazvao je tvorevinom koja blijedi. Na drugoj strani predsjednik RS-a pohvalio je Rusiju i Kinu za koje je kazao da nude prijateljstva zemljama na balkanu bez provlačenja političkih utjecaja.



Predsjednik RS-a priznao je kako nikada nije dobio podršku Rusije za održavanje referenduma o nezavisnosti RS-a, a Politico ističe da Rusija koristi Dodika kao "šapu" na Balkanu.



Dodik je rekao da je s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao isključivo o privrednim temama te da zvanična Moskva nikada nije vršila pritisak na njega za razliku od Brisela.



Politico piše i kako Banja Luka u praksi već ima ulogu glavnog grada neke malene zemlje uprkos tome što je glavni grad RS-a Sarajevo. Kako navode, u Banjoj Luci nalaze se institucije, spomenici poginulima i zastave RS-a koje su jako slične zastavi Srbije. Ističu da su zastave države BiH i njeni simboli daleko manje uobičajeni u ovom gradu.







(Klix.ba)