Promjene izbornog zakonodavstva moraju se riješiti do kraja ove, predizborne godine, istaknuo je član Predsjedništva BiH Dragan Čović u razgovoru za Dnevnik Naše TV. Ako se to ne riješi, bošnjačka strana u Federaciji opet će, kaže, pokušati podijeliti hrvatsko izborno tijelo obavještajnim i poluobavještajnim igrama te političkim marketingom.

Dragan Čović / 24sata.info

Uskoro istječe rok koji je Ustavni sud BiH odredio za promjene Izbornog zakona BiH. Čović je rekao da je uvjeren da će zakon ipak biti izmijenjen prije izbora 2018. godine.



“Ne želim komentirati riječi gospodina Izetbegovića. Bošnjačka pozicija je lakša jer ih ima tri i pol puta više u Federaciji. Kako sada stvari stoje, Bošnjaci će i dalje koristiti svoje pravo da biraju naše predstavnike s 200 do 300 tisuća glasova. Obavještajnim, poluobavještajnim i igrama političkog marketinga pokušat će podijeliti hrvatsko glasačko tijelo. Idući korak je reorganizacija BiH po njihovoj mjeri. S druge strane, imam viziju kako napraviti te stvari. Govorimo o krajnje ozbiljnom zahvatu izmjene bh. zakonodavstva. Moramo biti svjesni da je to samo mali kamenčić u mozaiku onoga što moramo napraviti u iduće dvije godine. Uvjet za održavanje izbora 2018. je odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. Razgovori o preustroju BiH vodit će se odmah poslije izbora 2018.”



Čović, koji u srpnju počinje predsjedavanje Predsjedništvom, kaže da je svaki prijedlog koji Hrvatima omogućuje da sami biraju svoje predstavnike, kao i Bošnjaci te Srbi, prihvatljiv HNS-u. Moguće je, dodaje, da će doći do promjena prijedloga koji je poslan u parlamentarnu proceduru, ali je bitno da se ne dočekaju izbori u situaciji da Hrvatima drugi mogu birati predstavnike.



“Te odredbe Izbornog zakona morat će se promijeniti jer Ustavni sud u devetom ili desetom mjesecu mora počistiti sve odredbe za koje je sam presudio da su neustavne. Očekujem da će do kraja rujna Ustavni sud poništiti te odredbe jer nećemo moći primijeniti izborne odluke ako ne poništimo te odredbe Izbornog zakona. Ako se to ne bi dogodilo, ne bismo mogli primijeniti rezultate izbora za Predsjedništvo te za Domove naroda na razini entiteta i države”, rekao je Čović za Dnevnik Naše TV.



Najavio je da će odmah po preuzimanju predsjedavanja inicirati sastanke s liderima na državnoj razini zbog blokade institucija na državnoj i federalnoj razini zbog nepostojanja većine.



“Postoji politički prostor koji je potpuno zanemaren u posljednjih 10-15 mjeseci. Iz toga se rodila ova politička kriza koja se pretvorila u parlamentarnu, i na razini Federacije i na razini BiH. U razdoblju našeg predsjedavanja moramo pokazati koje instrumente imamo u svojim rukama. Do kraja godine ili početkom iduće moramo doći do kandidatskog statusa za članstvo u EU”, kaže Čović te dodaje da je situacija bila puno gora početkom 2016., kad je BiH ipak uspjela predati zahtjev za pristupanje Europskoj uniji.



“Sada moramo dobiti kandidatski status i otvoriti aktiviranje akcijskog plana za pristupanje NATO-u (MAP). Taj posao ćemo završiti ili u osam mjeseci moga predsjedavanja ili koji mjesec iza toga. U mnogim administracijama u Europskoj uniji je jako aktivna situacija. Pokazuju veliki interes za BiH. Ne bi nas trebalo iznenaditi da neke od uglednijih političkih administracija u svijetu zbog političkih trgovanja oko BiH iziđu s konkretnim političkim stavovima. Imali smo odluku Europskog parlamenta o potrebi federalizacije odnosa u BiH. Moguće je da će nam u idućih 15 dana doći nove poruke, novi prijedlozi budući da s federalizmom nismo ni pokušali. S druge strane, odmah poslije izbora 2018. moramo riješiti pitanje ustavnosti položaja sva tri naroda, tj. reorganizacije BiH. Dobili smo jedan ustroj 1995., sada moramo dogovoriti nekakvu preinaku. Životno nam je važno da budemo politički faktor. Danas to jesmo, ne može se nešto dogovarati bez predstavnika Hrvata. Bošnjačka strana ili “političko Sarajevo” će nas pokušati podijeliti. I ovih dana pregovaraju s nekim manjim strankama koje nisu u HNS-u, daju im novac i slično.”







