Ministar pravde BiH Јosip Grubeša rekao je Srni da ne želi da iz procedure povuče Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona jer je u njega uloženo mnogo rada. Grubeša je naveo da su Nacrt sačinili stručnjaci iz ove oblasti na osnovu utvrđenih potreba za poboljšanje postojećih odredaba ili prema inicijativi koja je stigla iz Parlamentarne skupštine BiH.

Josip Grubeša / 24sata.info

On je istakao da konačan tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona još nije utvrđen u Savjetu ministara BiH, s obzirom na to da postoje neslaganja u vezi sa odredbom jednog člana teksta.



"Nije riječ o politizaciji samog teksta, nego o neslaganjima u vezi sa tekstom koji bi, u slučaju da ja insistiram, prošao Savjet ministara preglasavanjem ministara iz jednog naroda, što automatski određuje njegovu sudbinu u Parlamentarnoj skupštini", istakao je ministar pravde BiH.



On je ocijenio da je riječ o zakonu koji je od interesa za svakog pojedinca.



"Zato ne želim da Nacrt zakona guram po svaku cijenu, ali ne želim ni da ga povučem jer su ljudi iz Ministarstva pravde BiH uložili mnogo rada na pripremi ovog akta", pojasnio je Grubeša.



On je naglasio da su svi oprečni stavovi u vezi sa tekstom argumentovani i da treba pažljivo razmotriti svaki od njih.



"BiH je parlamentarna demokratija. Vjerujem da dijalogom možemo riješiti sve nesuglasice, zbog čega sam od kolega iz Savjeta ministara tražio da mi dozvole da još razgovaramo o tekstu Nacrta, prije nego zauzmemo čvrste stavove i time zapečatimo sudbinu ovog zakona", kaže Grubeša.



Poslanik SDP-a Denis Bećirović uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog o izmjenama Krivičnog zakona BiH koje se odnose na zabranu negiranja zločina genodica, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.



Savjet ministara BiH je početkom ovog mjeseca utvrdio izmjene Krivičnog zakona BiH mimo stavova koje je dalo Ministarstvo pravde Republike Srpske.



Kao najviše sporna, navodi se odredba o kazni predviđenoj "za javno odobravanje ili grubo umanjivanje pravosnažnom odlukom međunarodnog ili domaćeg suda utvrđenog zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina".



Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je ranije da je Savjet ministara BiH u načelu usvojio tekst izmjena i dopuna Krivičnog zakona, te da će srpski ministri prihvatiti konačan tekst ukoliko budu prihvaćene njihove primjedbe koje su "na liniji preporuka Vlade Republike Srpske".



Ukoliko tekst izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH ne bude usaglašen sa primjedbama, kako kaže Šarović, može da ide u proceduru, ali bez glasova srpskih predstavnika koji će u tom slučaju biti preglasani.



