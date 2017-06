Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDPBiH) večeras u Banja Luci obilježava 108 godina kontinuiranog rada i postojanja.

Foto: 24sata.info

Prije početka svečanosti rukovodstvo SDP-a je položilo vijence na antifašističko spomen obilježje Trg palih boraca.



Svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu prisustvuje više od 300 zvanica, članova i simpatizera.



Na početku prisutnima se obratio Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, naglasivši da se socijaldemokrati već više od stotinu godina u našoj zemlji bore za ideju ravnopravnosti, jednakosti i slobode svih u ovoj zemlji.



- Sudbine ljudi u BIH su neraskidivo isprepletene. Ne može biti dobro nikome u Banja Luci, Prijedoru, Doboju ili Bijeljini, ako nije dobro njihovim komšijama u Tuzli, Mostaru, Bihaću ili Sarajevu, ali i obratno. Ljudi su umorni od podjela i straha, a socijaldemokrati mogu i hoće dati nadu i vratiti vjeru da se politika može voditi i drugačije - kazao je Nikšić, navodeći da je dosta "da naše vrijedne, dobre i odveć iscrpljene ljude predstavljaju oni koji se zalažu za podjelu naroda u rezervate, dok istovremeno šute o masovnom zbjegu i odlasku istih tih Hrvata, Srba i Bošnjaka za koje se, tobože, brinu".



Dodao je da ljudi iz BiH odlaze u zemlje gdje se ne vrednuje njihovo porijeklo i identitet, nego njihov rad i kvalitet. "Pa zar nam treba jači razlog da konačno ovdje izgradimo zemlju gdje vrijede ista takva pravila".



- Naša vizija je BiH u kojoj će biti mjesta za sve nas i koja će biti kuća za sve nas. Zemlja jednakih šansi za svakoga, bez obzira odakle bio ili kako se zvao. Zemlja ravnopravnih, sretnih i zadovoljnih ljudi. Umjesto podjela i straha, dajmo našim ljudima šansu da uspiju u svojoj zemlji - kazao je.



Nikšić je poručio da vrijeme da konačno shvatimo šta je vitalni nacionalni interes svih građana Bosne i Hercegovine, te da je vrijeme za novu politiku.



Mišljenja je da će BiH opet biti država svih njenih ljudi, "a ne pojedinaca, probranih grupa i porodica, koje desetljećima pokušavaju razdijeliti, opljačkati, posvađati i porobiti narod, uvjeravajući građane da je to za njihovo dobro".



- To je jedan od razloga zašto smo večeras u Banjoj Luci. Želimo iz ovog našeg grada poslati poruku da je došlo vrijeme da se poraze politike mržnje i nepovjerenja. Poruku šaljemo iz Banja Luke, uvjereni da će se ona kao eho širiti od Drine do Une i od Save do mora - naglasio je Nikšić.



U okviru svečane akademije istaknutim članicama i članovima partije dodijeljene su Plakete za doprinos izgradnji, jačanju i afirmaciji ideje ljevice, antifašizma i ostvarivanju programskih ciljeva SDP BiH.



U pitanju je najviše priznanje Socijaldemokratske partije, a ovogodišnji dobitnici su Edhem Muftić, Ivan Cvitković, Mirjana Malić, Sretko Radišić i Zijad Žuljević. Plaketu su, također, posthumno dobili Božidar Matić, Goran Ljubojević, Husein Kulenović, Ivica Segat i Mira Winterhalter-Jadrić.



Osnivački kongres Socijaldemokratske stranke BiH održan je 28. i 29. juna 1909. godine u Sarajevu. Radnici tada formiraju partiju koja će braniti i zastupati njihova prava i interese. Ona će doživjeti brojne pravne i organizacione transformacije od svog nastanka do danas, ali nikada ne gubi kontinuitet i bez iznimki ostaje partija svih Bosanaca i Hercegovaca, radnog naroda koji se bori za socijalnu pravdu, za ravnopravnost ljudi u našoj zemlji i ravnopravnost BiH sa drugim zemljama, saopćeno je iz SDP-a BiH.

(FENA)