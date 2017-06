Nakon ovogodišnjih učestalih prodaja trezorskih zapisa Vlade FBiH, finansijsku situaciju je za portal Klix.ba prokomentarisao premijer Fadil Novalić poručujući da prodaja trezorskih zapisa nije nikakvo vanredno, niti "panično" spašavanje budžeta FBiH.

Fadil Novalić / 24sata.info

- Istina je da se Federacija bori s budžetskim deficitom nastalim dosta prije nego što sam ja postao premijer i ovo jeste problem koji dugoročno možemo riješiti jedino pokretanjem ekonomskog oporavka naše zemlje. Za potrebe kratkoročnog saniranja deficita koristimo, pak, zaduživanje, što je uobičajena praksa među svim državama Evrope i regije - kazao je Novalić.



On je dodao da u budžetu postoji tačan maksimalni iznos sredstava koji se mogu za te svrhe prikupiti prodajom zapisa i koji se mogu - ali ne moraju - iskoristiti.



- Primjera radi, prošle godine nije obavljena nijedna planirana emisija trezorskih zapisa, jer za tim nije bilo potrebe. Ove godine bilo je prodaje zapisa po planu utvrđenom u budžetu no najvjerovatnije nećemo održati aukciju planiranu za septembar. Taj dodatni novac nam jednostavno neće trebati jer su naše finansije u sve boljem stanju zahvaljujući stabilnom privrednom rastu i dosljednom provođenju reformi - rekao je premijer FBiH.



Naveo je da je zabluda da Vladine trezorske zapise niko ne želi kupiti.



- Događa se nešto sasvim suprotno, što smo vidjeli na aukciji održanoj 13. juna ove godine. Za kupovinu tada ponuđenih zapisa stiglo je više ponuda nego što smo ih mogli prihvatiti. Banke su, dakle, veoma zainteresovane za njihovu kupovinu, što dokazuje da imaju povjerenje u Vladu Federacije i njenu fiskalnu politiku. U svemu tome najbitnije je ipak da se Vlada ne samo zadužuje, već i vraća dugove. Nismo dakle ni u kakvoj 'spirali zaduživanja'. Naprotiv, Vlada Federacije BiH vraća više sredstava nego što se zadužuje. Tokom mandata ove vlade ukupni dug ne samo da nije porastao, već je smanjen i to za 50 miliona KM - izjavio je Novalić za Klix.ba.



(FENA)