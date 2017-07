Kod Šaranove jame na Velebitu danas je obilježen "Dan sjećanja na Јadovno 1941. godine" i 76 godina od stradanja 40.000 ljudi u kompleksu ustaških logora smrti Gospić-Јadovno-Pag tokom Nezavisne Države Hrvatske.

Foto: 24sata.info

Parastos je služen za 38.010 pravoslavnih Srba ubijenih u kompleksu ovog sistema ustaških logora, a potom su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, te potomci žrtava i brojni hodočasnici položili vijence.



Dodik je istakao da ne smiju biti zaboravljene žrtve ustaških pokolja.



- Teško je i oprostiti, ali smo ovdje da odamo počast stradalima. Ovdje je ubijeno 40.000 Srba koji su dovedeni iz BiH, Hrvatske i Srbije. Stradali su obični ljudi, ali i oni koji su bili dio nacionalne elite - rekao je Dodik novinarima poslije parastosa.



On je podsjetio da su Italijani u Drugom svjetskom ratu zbog zvjerstava ustaša zabranili kompleks koncentracionog logora Gospić-Јadovno–Pag.



- Ovo je bio projekat tadašnje Nezavisne Države Hrvatske, koja je željela da trećinu Srba pobije, trećinu pokrsti i trećinu raseli - podsjetio je Dodik.



On je istakao da će pomoći izgradnju kapele kod Šaranove jame.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je Šaranova jama sveto mjsto za srpski narod.



- Obaveza nas je da budemo prisustni na ovakvim mjestima, a naš narod mora da se sjeća svih svojih žrtava - naglasio je Ivanić.



Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović naveo da su zločini ustaša bili svirepi, da su djeca ubijana, što ne smije biti zaboravljeno.



Predsjednik Udruženje "Јadovno 1941" Dušan Bastašić zahvalio je zvaničnicima i hodočasnicima što su prisustvovali obilježavanju Dana sjećanja na Јadovno i napomenuo da zločini nad Srbima ne smiju biti zaboravljeni.



Nakon parastosa hodočasnici su posjetili jamu pod Grginim Brijegom, uz koju postavljen časni krst koji je osveštan u Hramu Svetog Save u Beogradu.



Hodočasnici su potom pješačili dva kilometra do mjesta, gdje je nekada bio sabirni logor Јadovno u Čačića docu. Kod časnog krsta, koji je na ovom mjestu postavljen 2012. godine, učesnici sabranja zadržali su se oko sat vremena.



U povratku su hodočasnici posjetili Memorijalni centar "Nikola Tesla" u Smiljanu, nakon čega je u selu Medak, pored Manastira Usjekovanja glave Svetog Јovana organizovano posluženje za hodočasnike.



Organizatori ovog molitvenog okupljanja su Udruženje "Јadovno 1941" i Eparhija gornjokarlovačka.



Udruženje "Јadovno 1941" osmi put organizovalo je obilježavanje "Dana sjećanja na Јadovno 1941. godine" i 76 godina od stradanja 40.000 ljudi u kompleksu ustaških logora smrti Gospić-Јadovno-Pag tokom NDH.



Kompleks koncentracionih logora Gospić-Јadovno-Pag, poznat i pod imenom Gospićka grupa logora, bio je prvi organizovani likvidacioni kompleks ustaških loroga namijenjenih uništenju Srba i Јevreja u tadašnjoj NDH.



U kompleksu logora smrti Јadovno, prema do sada prikupljenim podacima koji nisu konačni, na najbrutalniji način ubijeno je 40.123 ljudi, uglavnom Srba.



